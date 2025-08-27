A tiszás képviselő szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen az adóemelésről

Barna Judit tiszás képviselő szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen a Tisza Párt szja-emeléséről.

Ez az a lekezelő hang, amit a tiszás belpesti elit mindig megenged magának: ők tudják a tutit, a vidékiek meg maradjanak csendben

– mutatott rá Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi képviselője. Hozzátette: közben pontosan tudjuk, hogy vidéken minden forintnak helye van.

– A Tisza világában viszont pont a vidékiek nem számítanak, de a szavazatuk persze kéne – emlékeztetett a kormánypárti politikus.