Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

Barna JuditTisza Pártszja-tervezet

A tiszás képviselő szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen az adóemelésről

Barna Judit egy kommentben nyilatkozott lekezelően a vidékiekről.

2025. 08. 27. 14:52
A Karácsony–Vitézy–Tisza koalíció egy kis színjáték után mindenben megállapodnak MTI/Bruzák Noémi
Barna Judit tiszás képviselő szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen a Tisza Párt szja-emeléséről.

Ez az a lekezelő hang, amit a tiszás belpesti elit mindig megenged magának: ők tudják a tutit, a vidékiek meg maradjanak csendben

– mutatott rá Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi képviselője. Hozzátette: közben pontosan tudjuk, hogy vidéken minden forintnak helye van.

– A Tisza világában viszont pont a vidékiek nem számítanak, de a szavazatuk persze kéne – emlékeztetett a kormánypárti politikus.

 

Borítókép: A Tisza-frakció a Fővárosi Közgyűlésben (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

