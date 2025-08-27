Qarabag–Fradi? Van, amit még a BL-meccsnél is jobban várnak Bakuban

Bakuban járva magától értetődő, hogy egy évtizede miért döntöttek úgy a Forma–1 urai, hogy elhozzák ide a száguldó cirkuszt. Az első itteni futamot még Európa Nagydíj név alatt írták ki, a következő évben már Azerbajdzsán Nagydíjként szerepelt a versenynaptárban, s a Covid miatt törölt 2020-as viadalt leszámítva azóta is minden évben megrendezték. Idén szeptember 21-én lesz nagy nap. Érdekes, hogy Bakut már most inkább ez az esemény tartja lázban, mint a szerda esti Qarabag–FTC Bajnokok Ligája-visszavágó. Javában építik a lelátókat, állítják fel a járdákat elválasztó kerítéseket, és egyre több poszterről köszönnek vissza a pilóták.

Ebéd előtti sétára gyülekeznek az FTC játékosa a bakui Hiltonban

A Ferencváros küldöttségének szálláshelye is a versenypálya útvonala mellett, a Hilton szállóban található, ahol minden adott ahhoz, hogy Dibusz Dénes és társai kényelemben hangolódjanak rá az év mérkőzésére, miként egyre gyakrabban emlegetik a Qarabag elleni BL-találkozót.

Tökéletes körülmények Bakuban

Miként megírtuk, Robbie Keane kedd este nem vezényelt edzést a mérkőzés helyszínén, a Tofik Bahramov Stadionban. A meccs napján, szerda délben közös séta szerepelt a programban, s noha fakultatív jelleggel, de mindenki úgy döntött, hogy helyet csinál az ebédnek. Az időjárásra nem lehet panasz, kellemes nyári idő van Bakuban, de nem kánikula, ráadásul erős szél fúj.

Robbie Keane, az FTC edzője mivel lepi meg a Qarabagot?

A Qarabag–FTC BL-playoff-mérkőzést otthoni idő szerint 18.45-től játsszák, a Fradinak 3-1-es hátrányt kell ledolgoznia. Miként megírtuk, Robbie Keane talán két poszton is változtat a kezdőcsapaton az első mérkőzéshez képest. A találkozón maroknyi magyar drukker is jelen lesz, de a Ferencváros Bakuban különben is népszerű.

Esélylatolgatás a Radid Sporton: