Egészen váratlan helyen bukkantunk rá Fradi-drukkerekre Bakuban

Magyarország és Azerbajdzsán, sőt a két főváros, Budapest és Baku között is érdekes a hasonlóság. A két ország területe szinte megegyezik, Azerbajdzsáné valamivel kisebb, közel 87 ezer négyzetkilométer, Baku lakóinak a száma viszont már eléri a két és fél milliót, így az azeri főváros valamivel népesebb, mint Budapest. Azerbajdzsánról és közelebbről Bakuról köztudott továbbá, hogy az olajkitermelésnek köszönheti a gazdagságát. Az ország és a főváros kirakatcsapata, a Qarabag tulajdonosi köre közvetlenül nem kötődik az olajüzlethez, de szoros kapcsolatok fűzik a politikai felsővezetéshez. Milyen város Baku, ahol az FTC szerda este az ősz legfontosabb meccsét vívja a BL-selejtező, a playoff visszavágóján?

Fradi-sállal pózolnak szurkolók Bakuban a Qarabag–FTC BL-visszavágó előtt

Úgy tartják, Azerbajdzsán a legvilágibb iszlám hitű ország, még Törökországnál is liberálisabb. Noha egyetlen ott töltött este alapján bátorság lenne határozott véleményt megfogalmazni, a helyi tapasztalatok ezt maximálisan alátámasztják. Hétköznap, kedd este is nyüzsgő az élet a belvárosban, egymást éri a bárok, a kerthelyiségek, amelyekben alkohol is kapható és fogyasztható.

Honnan ered a Fradi népszerűsége Bakuban?

Budapestről érkezett Fradi-drukkerekkel nem találkozunk, de az egyik klasszikus sportkocsmában érdekes ereklyére bukkanunk, és néhány helyi csodabogárba botlottunk. Autentikus rockzene dübörög a hangszóróból, a falak futballmezekkel, zászlókkal vannak borítva, s az is ráerősít az európai miliőre, hogy a csapos teljesen el van ázva. Mialatt gömbölyű talpú cipőben kiméri a söröket, a relikviákat pásztázzuk, s meglepetésünkre egy Fradi-sálra bukkanunk. Persze könnyű a megfejtés, a két csapat 2022-ben már találkozott egymással, a Ferencváros másodszor vendégeskedik Bakuban. Ahogy három éve, most is telt ház lesz a Tofik Bahramov Stadionban.

Budapestről is jönnek szurkolók

A biliárdozó fiataloknak kedves emlék a sál, örömmel fotózkodnak a becses ereklyével. A csapos persze tudja, szerdán nagy nap lesz, s kissé csalódott, amikor úgy értesül tőlünk, hogy csupán néhány Fradi-szurkoló utazik Bakuba. Talán nagyobb forgalmat remélt a magyar látogatóktól.

Hogy egy város mennyire biztonságos, azt könnyen lemérhetjük azon, tudunk-e a félelemérzet, gyanakvás nélkül kódorogni az éjszakában. Nos, Bakura ez teljesen igaz. A város tiszta, rendezett, a lakói zöme jómódban él, ami az autóparkból is lemérhető. Éjszaka is nagy a forgalom, ott aztán nem kell spórolni az üzemanyaggal.

Szerda este a Fradinak is tövig kell nyomni a gázpedált, ha le akarja dolgozni a 3-1-es hátrányt.

Így készül a Fradi a visszavágóra: