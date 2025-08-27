A nyáron elapadt a Tisza + videó

A nyári hónapokban növekedett a kormánypártok támogatottsága a Tisza Párttal szemben. A Nézőpont Intézet augusztus végi adatai szerint a biztos pártválasztók körében a Fidesz–KDNP 46 százalékon, a Magyar Péter vezette Tisza Párt 38 százalékon áll.

A Magyar Nemzetben megjelent kutatás összegzése szerint a Tisza Párt 2025 nyarán nem tudta megtalálni a hangsúlyos politikai témákat és üzeneteket. Magyar Péter ismételt országjárása sem hozott érdemi változást a párt támogatottságában.

Ezzel szemben a Nézőpont szerint a Fidesz digitális kampányának erősödése, valamint az Otthon start program iránti nagy érdeklődés hozzájárult ahhoz, hogy a kormánypárt előnye ötről nyolc százalékra nőjön a nyár végére. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a Hír TV-nek elmondta:

Magyar Péter valójában egy nyári kampánykörutat összekötött a pihenéssel.

Az elemző felidézte: Magyar Péternek állítólagosan volt egy-két történelmi beszéde, de másnap ezek már nem határozták meg a közbeszédet.