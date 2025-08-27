Kocsis Máté: Eljött a vég kezdete Magyar Péter számára

„Ma aztán lesz nemulass! A Magyar Péter stábjában dolgozók rég nem látott agresszióra készülhetnek a főnöküktől! Kijött ugyanis az egyik legpontosabb közvélemény-kutató intézet legfrissebb jelentése, amely jelentős erősödés után, jelenleg 8 százalékos kormánypárti előnyt mér” – hívta fel a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Kocsis Máté hozzátette: más, ellenzéki kötődésű intézetek, köztük a Publicus és az Idea Intézet is a Tisza Párt gyengüléséről számoltak be az elmúlt hetekben.

2025 nyara a vég kezdete a MANöken számára

– jegyezte meg a frakcióvezető. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Úgy látszik, az egyre fogyatkozó szektán kívül annyira nem díjazták a magyarok a két hónapos nyaralászást, az állandó magamutogatást, a rengeteg hazugságot és fröcsögést, az ukránpárti megnyilvánulásokat, a magyar szuverenitás »kicsi részéről lemondást«, amit Péterünk egy elhallgatott brüsszeli találkozója után dobott be, minden bizonnyal Weber elvtárs kérésére.”

Lassan véget érnek a mézeshetek Magyar Péter és választók között, mára egyre többen ismerik fel, hogy ki is ez az ember, hogy egy megbízhatatlan, forrófejű pojácára talán mégsem kellene az országot rábízni

– állapította meg Kocsis Máté. Emlékeztetett: a nagy ígérgetések fedezésére Magyar Péterék 22 és 33 százalékos Tisza-adót vezetnének be, ami a párt gazdasági munkacsoportjának anyagából derült ki. Magyar Péter persze ezt is letagadta, mint mindent, ami kiszivárgott róluk és kellemetlen volt – tette hozzá.

„Szóval zuhan össze az agresszív MANöken pártja: jelöltek sehol, szakemberek sehol, a számaik romlanak, csak a nagy, üres dumái maradnak, és a valóság, ami szembejön. A munkatársai meg retteghetnek, ma nagyon dühös lesz a pojáca, le fogja őket »büdösözni«, »tehetségtelenezni«, »agyhalottazni«, csak ahogy szokta. Ő ugyanis nem lehet soha hibás, hiszen ő a MAN” – jelezte Kocsis Máté.