Lelőtte a testvérét egy kilencéves kisfiú Csongrádban, vádat emeltek a szülők ellen

Vádat emeltek egy párral szemben, akik engedték, hogy gyermekeik lőfegyverrel játszanak, és egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják.

A család Csongrád-Csanád vármegyei kis faluban található tanyáján két puskát is tartottak. A szülők a vádirat szerint rendszeresen megengedték kilencéves és tizenkét éves gyermekeiknek, hogy a fegyverekkel egyedül játsszanak. Tavaly szeptemberben, miközben a gyerekek célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét.

A tizenkét éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a terheltek beismerik a bűnösségüket, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, velük szemben három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza.