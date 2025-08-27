Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségbíróságbűntettvádemelés

Lelőtte a testvérét egy kilencéves kisfiú Csongrádban, vádat emeltek a szülők ellen

A 12 éves gyerek életveszélyes sérülést szenvedett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 27. 11:36
Vádat emeltek egy párral szemben, akik engedték, hogy gyermekeik lőfegyverrel játszanak, és egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják.

A család Csongrád-Csanád vármegyei kis faluban található tanyáján két puskát is tartottak. A szülők a vádirat szerint rendszeresen megengedték kilencéves és tizenkét éves gyermekeiknek, hogy a fegyverekkel egyedül játsszanak. Tavaly szeptemberben, miközben a gyerekek célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét.

A tizenkét éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a terheltek beismerik a bűnösségüket, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, velük szemben három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

