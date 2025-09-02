Kigyulladt egy kamion, lezárták az autópályát, mutatjuk, merre kerülhet

Lezárták az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát Polgárdi térségében, miután kigyulladt egy kamion – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedd reggel a Police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a rendőrök a forgalmat megállították, az autókat a 7-es főútra terelik.

Az Útinform közlése szerint az M7-es autópályán, szintén a Balaton felé vezető oldalon Székesfehérvár elkerülő szakaszán, a 64-es kilométernél a lassító sávban összeütközött több jármű, ezen a szakaszon, a lehajtásnál útszűkületre kell számítani.