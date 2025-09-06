Lázár János feketén-fehéren a Tisza-csomagról + videó

Visszajutunk oda, hogy zsebbe kell fizetni a munkavállalókat, mert a munkaadók, a kis- és középvállalkozások nem győzik fizetni őket legálisan – mondta Lázár János, aki arról beszél, hogy milyen következményekkel járna a Tisza adóemelési terve. Az építési és közlekedési miniszter közölte:

Mi nem azt mondjuk, hogy majd ha megnyertük a választást, akkor majd megmondjuk, hogy hogyan lesz, és azt se mondjuk, hogy nem mondjuk el, hogy mi akarunk csinálni, mert ha elmondanánk, akkor abból baj lenne.

– Mert ugye vannak, akik ezt a kampányeszközt választják. Azt senki nem fogja tudni megengedni magának, hogy a velük szemben álló konkurens párt azt mondja, a szakembereik azt hirdetik, hogy bruttó 400 ezer forint fölött mindenki többet fizet, mint 15 százalék – vélekedett a politikus, hozzátéve, „de melyik az a vállalkozó, amelyik majd azt mondja a dolgozójának, hogy holnaptól 30 ezer forinttal kevesebbet kapsz”.

Nyilvánvaló, minden vállalkozónak muszáj lesz zsebbe nyúlnia és kifizetni azt a többletadóterhet, amit a személyi jövedelem adó emelése jelent.

– Én azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a megbillentése, akár a munka kivétele a fókuszból, akár a gyerek kivétele a fókuszból, az emelés bármilyen formája az nem csak a munkavállalók szempontjából munka- és gyermekellenes adórendszer, a munkaadók szempontjából is beláthatatlan következményekkel jár.

Visszajutottunk oda, ahol voltunk 2010 előtt: feketefoglalkoztatás. Visszajutunk oda, hogy zsebbe kell fizetni a munkavállalókat, mert a munkaadók, a kis- és középvállalkozások nem győzik fizetni őket legálisan

– mondta Lázár János.