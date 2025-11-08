Ezért érdemes vasárnap a Bálnába látogatni, kinyílik a világ + videó

– Diplomataként élünk Magyarországon, meg akarjuk ismerni egymást, megismertetni a kultúránkat és jótékonykodni a magyar gyerekek javára – mondta lapunknak Vanida Bhaholpolbhayuhasena, Thaiföld magyarországi nagykövetének felesége, akit az idei Diplomata Jótékonysági Vásárról kérdeztünk. A rendezvényt idén is a Budapesti Diplomata Házastársak Egyesülete (DSB) szervezi és

2025. november 16-án, vagyis most vasárnap 10:00 és 17:00 óra között a Bálna Honvédelmi Központban (1093 Budapest, Fővám tér 11–12) tartják meg. A tavalyihoz hasonlóan a belépés a 14 év alattiaknak továbbra is ingyenes, a felnőtteknek pedig csupán egy jelképes, ezer forintos összeget kell fizetniük, vagyis nem történt áremelkedés.

Három alapítványt segítenek

Mint a thaiföldi nagykövet felesége kiemelte, most is három alapítvány kapja meg az esemény teljes bevételét: egyikük az Egymásért Gemma Sportegyesület – (Szeged) alapítvány, amely az értelmileg sérült gyermekek és fiatalok kulturális életének fejlesztését szolgálja. Rajtuk kívül támogatják a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, amely nehéz helyzetben lévő gyermekek megsegítését végzi, oktatást és napközi ellátást biztosítva nekik, valamint a Szolnoki Kézműves Körért és a Tisza-mente Népművészetéért Alapítványt, amely a hagyományos kézművesség, a magyar kultúra és népművészet értékeinek megőrzéséért végzi tevékenységét.

A rendezvény fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége, Nagy Zsuzsanna lesz, aki személyes részvételével hangsúlyozza az esemény társadalmi jelentőségét és jótékony célját.

Kulturális és családi programok tömkelege várja a látogatókat, akik közül bármilyen életkorú érdeklődő megtalálhatja a neki tetsző elfoglaltságot. Nemzeti standok kiállítását lehet megtekinteni körülbelül 30 különböző országból, illetve nagyjából 20 nagykövetség tart kóstolót az étel sarkokban (food corner).

Családi dzsembori, kulturális közeledés

Ezenkívül a legfiatalabbakat várja a Gyermek sarok (children’s corner), ahol interaktív játékok, kézműves foglalkozások és kreatív workshopok segítik a kicsiket abban, hogy játékos formában ismerkedjenek meg a világ kultúráival, de a tinédzserekre is gondoltak a korosztályukhoz illő foglalkozásokkal. A program célja, hogy a gyerekekben már fiatal korban kialakuljon a nyitottság és megbecsülés más nemzetek iránt. Berendeznek egy Szivárvány alatt elnevezésű óvodát, ahol a gyerekek többek között terápiás kutyákkal játszhatnak.

– Ez az esemény az egész családnak szól, ahol a férj, a feleség és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat és garantáltan egyikük sem fog unatkozni

– szögezte le Vanida Bhaholpolbhayuhasena.