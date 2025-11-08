diplomata jótékonyságijátékkultúrakézművesgyereknagykövetségfeleségalapítvány

Ezért érdemes vasárnap a Bálnába látogatni, kinyílik a világ + videó

Most vasárnap rendezik a Bálna Honvédelmi Központban a Diplomata Jótékonysági Vásárt, melynek célja a magyar gyerekek megsegítése és a különböző nemzetek kultúráinak megismertetése – mondta lapunknak Vanida Bhaholpolbhayuhasena, Thaiföld magyarországi nagykövetének felesége. Mint hangsúlyozta, a Budapesti Diplomata Házastársak Egyesülete (DSB) által szervezett, kulturális és családi programokban gazdag rendezvényen a nemzetközi és hazai kiállítók minőségi termékeiből lehet vásárolni, a bevétel teljes összegét pedig három magyar alapítványnak adják. Szerinte az eseményen az egész család jól érezheti magát és garantáltan senki sem fog unatkozni.

Molnár János
2025. 11. 08. 6:15
– Diplomataként élünk Magyarországon, meg akarjuk ismerni egymást, megismertetni a kultúránkat és jótékonykodni a magyar gyerekek javára – mondta lapunknak Vanida Bhaholpolbhayuhasena, Thaiföld magyarországi nagykövetének felesége, akit az idei Diplomata Jótékonysági Vásárról kérdeztünk. A rendezvényt idén is a Budapesti Diplomata Házastársak Egyesülete (DSB) szervezi és 

2025. november 16-án, vagyis most vasárnap 10:00 és 17:00 óra között a Bálna Honvédelmi Központban (1093 Budapest, Fővám tér 11–12) tartják meg. A tavalyihoz hasonlóan a belépés a 14 év alattiaknak továbbra is ingyenes, a felnőtteknek pedig csupán egy jelképes, ezer forintos összeget kell fizetniük, vagyis nem történt áremelkedés.

 

 

 

Három alapítványt segítenek

Mint a thaiföldi nagykövet felesége kiemelte, most is három alapítvány kapja meg az esemény teljes bevételét: egyikük az Egymásért Gemma Sportegyesület – (Szeged) alapítvány, amely az értelmileg sérült gyermekek és fiatalok kulturális életének fejlesztését szolgálja. Rajtuk kívül támogatják a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, amely nehéz helyzetben lévő gyermekek megsegítését végzi, oktatást és napközi ellátást biztosítva nekik, valamint a Szolnoki Kézműves Körért és a Tisza-mente Népművészetéért Alapítványt, amely a hagyományos kézművesség, a magyar kultúra és népművészet értékeinek megőrzéséért végzi tevékenységét. 

A rendezvény fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége, Nagy Zsuzsanna lesz, aki személyes részvételével hangsúlyozza az esemény társadalmi jelentőségét és jótékony célját.

Kulturális és családi programok tömkelege várja a látogatókat, akik közül bármilyen életkorú érdeklődő megtalálhatja a neki tetsző elfoglaltságot. Nemzeti standok kiállítását lehet megtekinteni körülbelül 30 különböző országból, illetve nagyjából 20 nagykövetség tart kóstolót az étel sarkokban (food corner).

 

Családi dzsembori, kulturális közeledés

Ezenkívül a legfiatalabbakat várja a Gyermek sarok (children’s corner), ahol interaktív játékok, kézműves foglalkozások és kreatív workshopok segítik a kicsiket abban, hogy játékos formában ismerkedjenek meg a világ kultúráival, de a tinédzserekre is gondoltak a korosztályukhoz illő foglalkozásokkal. A program célja, hogy a gyerekekben már fiatal korban kialakuljon a nyitottság és megbecsülés más nemzetek iránt. Berendeznek egy Szivárvány alatt elnevezésű óvodát, ahol a gyerekek többek között terápiás kutyákkal játszhatnak. 

– Ez az esemény az egész családnak szól, ahol a férj, a feleség és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat és garantáltan egyikük sem fog unatkozni

– szögezte le Vanida Bhaholpolbhayuhasena.

A nagykövetasszony arra is kitért, hogy mintegy 20 különböző ország színpadi kulturális műsorát viszik színpadra, például Japánból vagy Indiából, illetve lesz perui és latin-amerikai táncelőadás és kínai divatbemutató. 

A vendégek egyetlen nap alatt felfedezhetik a világ kultúráit a nemzeti standok segítségével, ahol kézműves termékeket, hagyományos árukat, ajándéktárgyakat és különleges nemzeti cikkeket kínálnak. 

Hozzátette, az egész rendezvénytéren lehet vásárolni az árusoktól, akik között helyi termékeket árusító magyar termelők is fogják kínálni portékáikat. Az ételeken kívül megvehetők festmények és ékszerek, illetve tartanak kisebb-nagyobb tombolasorsolásokat, ahol értékes nyeremények várják a gazdáikat. például szállodai tartózkodás vagy vacsora, valamint sok nemzetközi ajándék.

Itt pedig egy kis ízelítő a tavalyi rendezvényről:

Borítókép: illusztráció egy korábbi Diplomata Jótékonysági Vásárról (Fotó: Haga Ferenc/Bálna Honvédelmi Központ)

