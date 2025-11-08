borúidőjárásHungaromet Zrtfelhőzetzápor

Eső, ború, szürkeség: megmutatja igazi arcát a november

Erősen felhős vagy borult idő várható, a felhőzet csak átmenetileg szakadozik fel. Keleten többfele elered az eső.

Magyar Nemzet
Forrás: Hungaromet Nonprofit Zrt.2025. 11. 08. 7:08
Fotó: PavelChigir Forrás: Shutterstock
Ma változékony, többnyire borongós időre készülhetünk. Bár időnként lehetnek szakadozások a felhőzetben, az ország nagy részén, főként a keleti és középső tájakon esőre, záporokra kell számítani – írja előrejelzésében a Hungaromet

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Bár időnként lehetnek szakadozások a felhőzetben, az ország nagy részén, főként a keleti és középső tájakon esőre, záporokra kell számítani. Nyugaton kisebb az esély csapadékra, ott inkább csak szitálás vagy gyenge eső fordulhat elő. A keleties szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. 

A legmagasabb hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén akár 15–17 fokig is melegedhet a levegő.

Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a hőmérséklet.

Vasárnap is marad a borongós idő, de délnyugaton délutántól már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. Keleten továbbra is előfordulhat gyenge csapadék. A hőmérséklet 11-13 fok között mozoghat – áll a Koponyeg.hu előrejelzésében.

A frontérzékenyeknek jó hír, hogy jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
