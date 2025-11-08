Eső, ború, szürkeség: megmutatja igazi arcát a november

Ma változékony, többnyire borongós időre készülhetünk. Bár időnként lehetnek szakadozások a felhőzetben, az ország nagy részén, főként a keleti és középső tájakon esőre, záporokra kell számítani – írja előrejelzésében a Hungaromet.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A legmagasabb hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén akár 15–17 fokig is melegedhet a levegő.

Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a hőmérséklet.

Vasárnap is marad a borongós idő, de délnyugaton délutántól már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. Keleten továbbra is előfordulhat gyenge csapadék. A hőmérséklet 11-13 fok között mozoghat – áll a Koponyeg.hu előrejelzésében.

A frontérzékenyeknek jó hír, hogy jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

