Terepen és aszfalton is bizonyított az új Vitara, de az árán meg fognak lepődni – Suzuki eVitara menetpróba

Bár van esély arra, hogy hamarosan felülvizsgálják a döntést, jelen állás szerint az Európai Unió országaiban 2035 után már nem lehet belső égésű motorral szerelt autót értékesíteni. Sokáig úgy tűnt, hogy ez a döntés a Suzukit fogja a legérzékenyebben érinteni, mert a japán gyártó ugyan a kicsi és könnyű, keveset fogyasztó autóiról ismert, de

tisztán elektromos hajtású modellje eddig nem volt.

Most viszont változik a helyzet, mivel a cég az európai és a magyar újautó-piacon is bevezette az eVitarát, amely kizárólag villanyautóként kapható – az Esztergomban továbbra is készülő régi, benzines Vitarával párhuzamosan, de másfélszer drágábban.

A GLX csúcsfelszereltséghez 19 colos kerekek járnak

Fotó: Peter Mosoni/Suzuki

A névrokonság ellenére műszakilag nincs sok köze egymáshoz a régi és az új generációnak, az eVitara ugyanis a Toyotával és Daihatsuval közösen fejlesztett új padlólemezre épül, maga a karosszéria és a hajtáslánc pedig a Suzuki önálló, friss fejlesztése. A Heartect-e egy könnyű és merev dedikált villanyautó-platform padlóba integrált LFP akkumulátorcsomaggal, amely merevítő- és hangszigetelő funkciót is ellát.

Jól áll neki a sár. Nyári gumikkal sem akadtak el a tesztautók a bakonyi sárban, a fronthajtásúak sem

Fotó: Peter Mosoni/Suzuki

Már régóta tart a Suzuki és a Toyota együttműködése, amely eddig csak átemblémázott Toyotákat (a Corollából lett Swace-t és a RAV4-ből lett Accrosst) eredményezett, ez az első eset, hogy egy alapvetően Suzuki által fejlesztett autót a Toyota vesz át a saját kínálatába a partnerétől. Az eVitara testvérmodellje a Toyota Urban Cruiser, a két autó csak az orr-rész dizájnjában különbözik, műszakilag teljesen egyformák és egy helyen is készülnek Gudzsaratban, Indiában.

Hogy néz ki és mekkora?

Kicsik az ablakok, nagyok a kerekek, sok a fényezetlen műanyag védőelem

Fotó: Gulyás Péter

Csak 9 centivel hosszabb, 2,5 centivel szélesebb, és 3,5 centivel magasabb a benzines Vitaránál, a tengelytávja viszont jelentősen, 20 centivel nagyobb, ezért a hátsó lábtér benne az egy kategóriával nagyobb autókét idézi. Persze az akkumulátor miatt a tömeg is jelentős: felszereltségtől, akkumulátorkapacitástól és hajtáslánctól függően 1,7 és 1,9 tonna közti – vezető nélkül.

A rövid első túlnyúlás segíti a terepezést. Ez a kisebbik kerék, de ez is 18 colos

Fotó: Gulyás Péter

Az utóbbi időben a Suzuki dizájnerei nem nagyon tudnak hibázni, a régi Vitara még több mint tízévesen sem tűnik vészesen ódivatúnak, és az S-Cross is ügyesen vette át a modern trendeket, a legújabb Swift pedig önálló egyéniség, amely ápolja az elődök hagyományait. Viszont az eVitara más szintet képvisel, egyszerre modern és robusztus, de az agresszivitás legkisebb jele nélkül. Szato Kimitosi főtervező jó munkát végzett, meglepően keveset változott a szériaváltozat a tanulmányautóhoz képest. Karakteres a fényszórók és az oldalsó felületek formája, a sárvédők elöl-hátul parodisztikus mértékben ki vannak szélesítve, viszont a hatalmas kerékjáratokat szépen kitöltik a meglepően nagy, 18, illetve 19 colos kerekek. Hátul rejtett kilincset alkalmaztak a mérnökök, az ablakok hátrafelé felé haladva egyre kisebbek, az alul körbefutó fényezetlen műanyag borítás az alapváltozathoz is jár.