Fontos mérföldkőhöz érkezett a Suzuki Swift

A Suzuki népszerű modellje 2025 júliusában elérte a 10 millió darabos globális eladást. Ezt a mérföldkövet 20 év és 8 hónap, valamint négy generáció alatt érte el. 2004 szeptemberében mutatkozott be a nálunk „vasaló Swift”-ként ismert első generáció a Párizsi Autószalonon, és 2004 novemberében kezdték el gyártani Japánban, és 2005 februárjában Magyarországon. Ez a generációt aztán még három követte (az aktuális, háromhengeres motorral szerelt modellt és annak elődét már nem gyártották Esztergomban).

Az utolsó esztergomi nemzedék

Fotó: Suzuki

A 2004-ben bemutatott első újkori globális Swift elnyerte az Év Autója díjat Japánban és a világ számos más országaiban, emellett jelentős eladási sikereket ért el. Többek között Japánban, Magyarországon, Indiában, Kínában, Pakisztánban és Ghánában is gyártották, és több mint 170 országban és régióban értékesítették, beleértve Japánt, Indiát és Európát is.

A harmadik nemzedékben vezették be a Heartect platformot

Fotó: Suzuki

A világszerte eladott 10 millió darab 60 százaléka Indiában, 14 százaléka Európában, 8 százaléka Japánban és 18 százaléka más országokban talált gazdára, a legtöbb a mai napig fut. Indiában a „vasaló” Swftből és utódaiból a 2005-ös bevezetése óta körülbelül 6 millió darabot értékesítettek (létezett lépcsős hátú négyajtós változata is Dzire néven), és vezetővé vált a kisautók piacán a világ legnépesebb országában.

Háromhengeres motort kapott a tavaly érkezett aktuális nemzedék, amelyből már nem készül sportváltozat

Fotó: Suzuki

Miért nincsenek a régiek beleszámolva?

1992-től 2003-ig gyártották nálunk a második generációs modellt, Kínában viszont egészen 2015-ig készült

Fotó: Suzuki

A Suzuki azért nem számolta bele a kumulált Swift-eladásokba az 1988-ban bemutatott, és négy évvel később már Esztergomban is gyártott első magyar Swift, és az 1983-ban bemutatott elődje, a nálunk „kocka” Swiftként ismert modell eladásait, azokat ugyanis hazai piacán, Japánban Cultus néven forgalmazta (ezek még igazi világautók voltak, öt kontinens tíz gyárában készültek, és 14 néven forgalmazták őket a Geo Metrótól Pontiac Firefly-ig).