Ceaușescu fiát is szóra bírták a magyar filmesek

Bölöni László a Svenk stábjának azt mondta: először aggódott, a film „nehogy csalódást okozzon azoknak, akik csak focit várnak benne”, mert sokkal többről szól, erős érzelmi töltettel. A mozimagazinból az is kiderül, hogy a legendás labdarúgónak miért nehéz véleményt mondania a filmről.

Az eheti Svenk fókuszában a Bölöni – Az erdélyi legenda című film áll (Forrás: NFI)

Kollarik Tamás, a film rendezője a Svenknek arról beszélt, hogy Bölöni László egyszerre a magyar és a román nemzet ikonja, akit a határ mindkét oldalán hatalmas tisztelet és szeretet övez – s ők ehhez méltó filmet szerettek volna készíteni róla. A Svenk legújabb adásából az is kiderül, hogy az alkotás társrendezőjének, Szabó Attilának miért volt életre szóló élmény egy olyan ikonról forgatni, mint Bölöni László.

A film- és mozimagazinban szó lesz Nemes Jeles László Árva című filmjének különleges képi utómunkájáról is, amely az NFI Filmlaborban készült. Forgatási kulisszatitkokat láthatnak Káel Csaba nagyjátékfilmjéről, a Magyar menyegzőről, amely a pénteken kezdődött, A kategóriás Tallin Black Nights Film Festival versenyprogramjának nyitófilmje. A műsor stábja ott volt a Nemzeti Filmintézet által szervezett Fast Forward Program – Filmes alkotótáborban készült rövidfilmek bemutatóján is, amit a héten tartottak a budapesti Toldi moziban.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.

A Bölöni-film díszbemutatóján készült riport már most megtekinthető az alábbiakban:

A film Bölöni László még nem publikált önéletrajzára, európai, magyarországi és romániai archív anyagokra támaszkodik, emellett számos, világszerte ismert embert megszólaltat: köztük a három évtizede nem nyilatkozó Valentin Ceaușescut, a néhai román kommunista diktátor fiát, a Steaua Bukarest egykori patrónusát és Mircea Dinescut, a 1989-es román forradalom ikonikus alakját. A román futball-legendák, mint Helmuth Duckadam vagy Gheorghe Hagi mellett Magyarországról a Ferencváros klasszisa, Nyilasi Tibor és a Honvéd csatárikonja, Kovács Kálmán is megszólal.