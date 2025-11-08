Lázár János: Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni

az is érdekes volt, hogy Magyarország hogy küzd, érvel, harcol a saját érdekeiért. Nagyon izgalmas kérdések, nagyon fontos döntések születtek, és persze szóba került a háború és béke, szóba kerültek az ellenfelek. A miniszterelnök lojális volt a szövetségesekkel és fair volt az ellenfelekkel. Nagyon sokat lehetett ma tanulni, de a legfontosabb dolog, hogy ma mindenkit képviseltünk, és a döntések, amik itt születtek, mindenkinek jók lesznek Magyarországon. Trump elnök úr nagyon nagyvonalú volt, barátként viselkedett, igazi tisztelője és szövetségese a magyaroknak, sokat segített minden magyarnak.