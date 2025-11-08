Lázár JánosDonald TrumpWashingtonOrbán Viktor

Lázár János: Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni

Lázár János videóban számolt be washingtoni útjáról, ahol Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel találkozott. A tárcavezető szerint a találkozó a magyar politikatörténet szempontjából kiemelkedő és minden magyar embernek jelentős esemény volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 7:24
Lázár János Forrás: Facebook
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon megosztott videóban beszélt arról, hogy rendkívüli hangulatban zajlott Orbán Viktor és Donald Trump találkozója a Fehér Házban, amelyet történelmi jelentőségűnek nevezett.

Lázár János (Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség)
A magyar politikatörténet szempontjából kiemelkedő és minden magyar ember szempontjából jelentős találkozó volt. Nagyon érdekes volt, nagyon sokat tanultam, nagyon izgalmas volt, fantasztikus volt a légkör, inspiráló volt azok számára, akik politikát csinálnak, és ami a legfontosabb: úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni. Ma Washingtonban Orbán Viktor minden magyar embert képviselt

 – fogalmazott a miniszter.

A politikus elmondása szerint fantasztikus volt látni az Amerikai Egyesült Államok elnökét, aki a legerősebb ember a világon, a legnagyobb hatalom vezetője. Hozzátette: 

az is érdekes volt, hogy Magyarország hogy küzd, érvel, harcol a saját érdekeiért. Nagyon izgalmas kérdések, nagyon fontos döntések születtek, és persze szóba került a háború és béke, szóba kerültek az ellenfelek. A miniszterelnök lojális volt a szövetségesekkel és fair volt az ellenfelekkel. Nagyon sokat lehetett ma tanulni, de a legfontosabb dolog, hogy ma mindenkit képviseltünk, és a döntések, amik itt születtek, mindenkinek jók lesznek Magyarországon. Trump elnök úr nagyon nagyvonalú volt, barátként viselkedett, igazi tisztelője és szövetségese a magyaroknak, sokat segített minden magyarnak.

– mondta Lázár János.

A miniszter elmondta: „az elnök úr körbevitte a miniszterelnök urat és bennünket is. A Fehér Házban nagyon baráti, személyes légkör uralkodott, mint nagyon régi barátok találkoztak Trump és Orbán Viktor, és barátként számított a tanácsaira is.” 

Ami nagyon érdekes volt, hogy a világ legfontosabb vezetője hogyan kéri ki Magyarország miniszterelnökének véleményét, tanácsát, meglátásait egy-egy kérdésben. Ez is izgalmas volt. Ma úgy érezhette az ember, aki a Fehér Házban volt magyarként, hogy mi, magyarok is vagyunk valakik

– zárta Lázár János.

