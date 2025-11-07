„Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek, hogy nyerhetnek-e az ukránok. Hát csodák vannak” – fogalmazott Orbán Viktor washingtoni sajtótájékoztatóján.
Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Csodák vannak
Van valami, ami szerintem Magyarországon szinte mindannyiunk számára evidens. Lehet, hogy tévedek és nem olyan széles körben, mint ahogy azt én gondolom, de azt hiszem, hogy evidens. Ez úgy hangzik, hogy Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni – mondta lapunk kérdésére a miniszterelnök.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor Washingtonban (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Megígértük, megcsináltuk!”
Megvédtük a rezsicsökkentést – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Szijjártó Péter: Megvagyunk mindennel
A külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a washingtoni tárgyalások után.
Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott
Élőben számolt be a miniszterelnök Washingtonból a tárgyalás eredményéről.
Orbán Viktor: Köszönöm, Trump elnök úr!
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amelyben Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerőleg méltatta Orbán Viktort.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Megígértük, megcsináltuk!”
Megvédtük a rezsicsökkentést – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Szijjártó Péter: Megvagyunk mindennel
A külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a washingtoni tárgyalások után.
Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott
Élőben számolt be a miniszterelnök Washingtonból a tárgyalás eredményéről.
Orbán Viktor: Köszönöm, Trump elnök úr!
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amelyben Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerőleg méltatta Orbán Viktort.