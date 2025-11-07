Orbán ViktorWashingtonOrbán-Trump-csúcs

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Csodák vannak

Van valami, ami szerintem Magyarországon szinte mindannyiunk számára evidens. Lehet, hogy tévedek és nem olyan széles körben, mint ahogy azt én gondolom, de azt hiszem, hogy evidens. Ez úgy hangzik, hogy Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni – mondta lapunk kérdésére a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 22:31
Orbán Viktor Washingtonban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek, hogy nyerhetnek-e az ukránok. Hát csodák vannak” – fogalmazott Orbán Viktor washingtoni sajtótájékoztatóján.

 

Borítókép: Orbán Viktor Washingtonban (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

