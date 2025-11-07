Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Csodák vannak

„Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek, hogy nyerhetnek-e az ukránok. Hát csodák vannak” – fogalmazott Orbán Viktor washingtoni sajtótájékoztatóján.