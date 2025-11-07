Lázár János építési és közlekedési miniszter Washingtonból jelentkezett be. A Facebook-oldalán osztott meg egy rövid videót, melyben azt kérdezik tőle amerikai útján, hogy mik a tapasztalatok.
Lázár János Washingtonból: Ez nem a Dél-Alföld…
A miniszter a közösségi oldalán osztott meg videót, melyben amerikai útjáról kérdezték.
A miniszter a videóhoz ezt írta:
Hát nem a Dél-Alföld… a különbségekről, de leginkább a tárgyalások eredményéről azért majd még bővebben is mesélek.
Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI)
