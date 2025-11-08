Aranykor Washingtonnal

Orbán Viktor előtt legutóbb Bajnai Gordon járt kormányfőként a Fehér Házban, 2009-ben. Csakhogy az elnök nem ért rá: Barack Obamának talán éppen Pennsylvaniában akadt aznap fontosabb dolga. Bajnainak így Joe Biden akkori alelnökkel kellett beérnie. Az azóta eltelt tizenhat év sem kevés, ám a Magyarország fehér házi elismertségében ezalatt bekövetkezett változás viszont fényévekben fejezhető ki. Mégpedig elsőrendűen két vezetőnek, Orbán Viktornak és Donald Trumpnak köszönhetően.

A kormányfő már csaknem évtizede, még a 2016-os amerikai elnökválasztás előtt letette voksát az akkori republikánus jelölt mellett, és akkor is kitartott mellette, amikor sem otthon, sem a nemzetközi vizeken nem Trumpnak kedvezett a széljárás.

Barátok megjegyzik az ilyesmit. Tegnapi fehér házi találkozójuk márpedig egy politikai barátság megerősítése, egyben a lehető legnemesebb riposzt kapcsolataink az előző, Biden-elnökség részéről való mélypontra helyezéséért, ami a budapesti nagyköveti megbízatását szándékosan félreértő, azzal folyamatosan visszaélő David Pressman aktív részvételével történt. (Pressman a Time hírmagazinban tegnapra időzített cikkében károg tovább.) De Donald Trump és Orbán Viktor megmutatta: jó szövetségesek, baráti országok életében négy keserű esztendő nem az örökkévalóság.

Azóta, hogy idén januárban Trump visszatért a Fehér Házba, ott folytatták, ahol abbahagyták. A nemzeti szuverenitás melletti elköteleződés, a törvénytelen bevándorlással és a genderideológiával való szembeszegülés is összeköti fővárosainkat, ám 2022 óta, az orosz–ukrán háborúval megbomlott a geopolitikai egyensúly.

Országaink ebben is megtalálták a közös, békepárti hangot, az Ukrajna katonai győzelmében és Moszkva legyőzésében vágyvezérelten hívő nyugati fősodortól elszakadva Washington Trump alatt már józan álláspontot képvisel. Ezért is születhetett meg a budapesti békecsúcs terve, amelyet Moszkvában is elfogadtak – reményeink szerint mielőbb megvalósul.

Két vezetőt említettünk, de a repülőgépnyi magyar küldöttség mérete is jelzi, sokaknak igen sok munkája fekszik abban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok egész szövete példátlanul megerősödhetett – Orbán Viktor egyenesen aranykorról beszélt. Szakminisztériu­mok, háttérintézmények, agytrösztök megannyi munkája is kellett ehhez; a kiérkezett magyar delegáció tagjait washingtoni partnereik régi jó ismerősként köszönthették.