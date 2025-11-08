idezojelek
A Helyzet

Aranykor Washingtonnal

A kormányfő már csaknem évtizede, még a 2016-os amerikai elnökválasztás előtt letette voksát az akkori republikánus jelölt mellett.

Szőcs László
Orbán ViktorusaDonald Trump 2025. 11. 08. 5:58
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor előtt legutóbb Bajnai Gordon járt kormányfőként a Fehér Házban, 2009-ben. Csakhogy az elnök nem ért rá: Barack Obamának talán éppen Pennsylvaniában akadt aznap fontosabb dolga. Bajnainak így Joe Biden akkori alelnökkel kellett beérnie. Az azóta eltelt tizenhat év sem kevés, ám a Magyarország fehér házi elismertségében ezalatt bekövetkezett változás viszont fényévekben fejezhető ki. Mégpedig elsőrendűen két vezetőnek, Orbán Viktornak és Donald Trumpnak köszönhetően. 

A kormányfő már csaknem évtizede, még a 2016-os amerikai elnökválasztás előtt letette voksát az akkori republikánus jelölt mellett, és akkor is kitartott mellette, amikor sem otthon, sem a nemzetközi vizeken nem Trumpnak kedvezett a széljárás.

Barátok megjegyzik az ilyesmit. Tegnapi fehér házi találkozójuk márpedig egy politikai barátság megerősítése, egyben a lehető legnemesebb riposzt kapcsolataink az előző, Biden-elnökség részéről való mélypontra helyezéséért, ami a budapesti nagyköveti megbízatását szándékosan félreértő, azzal folyamatosan visszaélő David Pressman aktív részvételével történt. (Pressman a Time hírmagazinban tegnapra időzített cikkében károg tovább.) De Donald Trump és Orbán Viktor megmutatta: jó szövetségesek, baráti országok életében négy keserű esztendő nem az örökkévalóság. 

Azóta, hogy idén januárban Trump visszatért a Fehér Házba, ott folytatták, ahol abbahagyták. A nemzeti szuverenitás melletti elköteleződés, a törvénytelen bevándorlással és a genderideológiával való szembeszegülés is összeköti fővárosainkat, ám 2022 óta, az orosz–ukrán háborúval megbomlott a geopolitikai egyensúly. 

Országaink ebben is megtalálták a közös, békepárti hangot, az Ukrajna katonai győzelmében és Moszkva legyőzésében vágyvezérelten hívő nyugati fősodortól elszakadva Washington Trump alatt már józan álláspontot képvisel. Ezért is születhetett meg a budapesti békecsúcs terve, amelyet Moszkvában is elfogadtak – reményeink szerint mielőbb megvalósul.

Két vezetőt említettünk, de a repülőgépnyi magyar küldöttség mérete is jelzi, sokaknak igen sok munkája fekszik abban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok egész szövete példátlanul megerősödhetett – Orbán Viktor egyenesen aranykorról beszélt. Szakminisztériu­mok, háttérintézmények, agytrösztök megannyi munkája is kellett ehhez; a kiérkezett magyar delegáció tagjait washingtoni partnereik régi jó ismerősként köszönthették. 

Miközben a diplomáciában a protokolláris részleteknek is komoly a szerepük – a kormányfőt és kíséretét feltűnő figyelmességként az elnöki vendégházban, a Blair House-ban szállásolták el –, a barátságot konkrét eredményekkel is megerősítették. 

A miniszterelnök nem indulhatott haza üres kézzel. A szakemberek egész gazdasági megállapodáscsomagot készítettek elő, de természetes, hogy a mostani háborús időkben bennünket az energiakérdés foglalkoztat a legjobban. Az amerikaikkal való nukleáris együttműködés egészen új lehetőségeket nyit meg úgy, hogy közben nekünk az is fontos: a paksi bővítés se szenvedjen csorbát. 

Az orosz olaj és földgáz beszerzése ügyében pedig legközelebb Brüsszelben kell nagy csatákat vívni: egy tervezet szerint hamar lekapcsolnák az uniós importot (ami nekünk többet ártana, mint az oroszoknak).

Orbán Viktort tegnap negyedszer fogadta amerikai elnök; Donald Trumppal 2019 után már másodszor tárgyalt a Fehér Házban. Az elmúlt szűk két hétben meg többek közt XIV. Leó pápánál és az olasz kormányfőnél járt, Kairóban az egyiptomi elnökkel tárgyalt. Ha így folytatja, hazánk még kitör az óriási nemzetközi „elszigeteltségéből”, amelyet a fősodor és sajtója beképzelt magának.

 

               
       
       
       

Szerbiában puccskísérlet zajlik

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Besaraznák a nagy eszmét

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Robert C. Castel: Ostromforradalmak a szomszédban

Hogyan írták át a drónok és négy ukrán település ostroma a városi hadviselés módszertanát?

