Folytatódik a Rákosrendező-saga, új szakaszba lép a hírhedt beruházás

Lezárult a részvételi szakasz: a Rákosrendező területének átalakítása most a tervezési szakaszba lép. A pályázat kiírásának hátterében hosszú és bonyolult politikai folyamat áll. A megállapodást végül a magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium és a rákosrendezői telkeket megvásároló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. írta alá.

2025. 11. 08. 8:25
Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán
Lezárult a részvételi szakasz: a Rákosrendező területének átalakítása most a tervezési szakaszba lép. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdetett a rozsdaövezet újraélesztésére, amelyből egy modern, fenntartható városnegyed születhet – írta a Magyar Építők.

Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt

A projekt célja, hogy a Rákosrendező vasútállomás térségében található, mintegy 86 hektáros területből egy zöld, emberléptékű és társadalmilag fenntartható városrész jöjjön létre. Az új negyed lakhatási, munkahelyi és közösségi funkciókat egyaránt kínál majd, miközben hangsúlyt kap a zöldfelületek és a környezeti egyensúly megőrzése.

A projekt része egy legalább 25 hektáros városi park is, amely a Rákos-patak mentén terül majd el, természetközeli módon helyreállítva a korábbi vasútüzemi területet.

 

Közlekedés és kapcsolódások

A tervek között szerepel a Rákosrendező intermodális csomópont kialakítása, amely a jövőben akár húszezer napi utas kiszolgálására is alkalmas lehet. A városrész ráadásul közvetlenül kapcsolódik majd a fővárosi kerékpárforgalmi főhálózathoz is.

A részvételi szakasz 2025. szeptember 26-án indult, a dokumentációkat november 4-ig adhatták be az érdeklődők.

A tervezési szakasz hivatalosan november 18-án kezdődik, a helyszíni szemlét pedig november 28-án tartják.

A pályaművek beadási határideje 2026. február 10., míg az eredményhirdetésre 2026. március 31-én kerül sor.

A második körbe legfeljebb 16 tervezőcsapat juthat tovább, a teljes díjazás összege pedig 18 millió forint.

 

A bírálóbizottság tagjai

A pályaműveket rangos szakmai zsűri értékeli, többek között:

  • Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere (elnök)
  • Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés klíma- és városfejlesztési bizottságának elnöke (társelnök)
  • Lánszki Regő, országos főépítész
  • Erő Zoltán, Budapest főépítésze

 

Bonyolult politikai előzmény

A pályázat kiírásának hátterében hosszú és bonyolult politikai folyamat áll. A Rákosrendező-projekt eredetileg a magyar kormány és az Egyesült Arab Emírségek közötti gazdasági együttműködés keretében indult volna el az úgynevezett mini Dubaj néven. 

Ez a terv azonban meghiúsult, miután a főváros élt elővásárlási jogával.

Hosszabb vita után végül aláírták a rákosrendezői fejlesztési területhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokról szóló megállapodást, amely megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna. 

A megállapodást a magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium és a rákosrendezői telkeket megvásároló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. írta alá.

Borítókép: Rákosrendező (Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán)

