Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

tervpályázatRákosrendezőépítészetiBudapestmestertervzöldterület

Mesterterv készül Rákosrendező hasznosítására

Megjelent a fejlesztési pályázat: 149 hektáros XXI. századi városrészt vizionálnak a kiírók. A tervezett vasúti és metrós közlekedési csomópont utasforgalma meghaladja majd a napi húszezer főt.

Munkatársunktól
Forrás: Magyar Építők2025. 09. 26. 13:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megjelent a Rákosrendező hasznosítására kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat – közölte a Magyar Építők. Mint írták, az uniós közbeszerzési oldalon (TED) elérhető az a hirdetmény, amelyben rögzítették, hogy a főváros célja a területen egy környezeti fenntarthatóság és társadalmi szolidaritás terén is példaértékű, XXI. századi városrész létrehozása.

Rákosrendező (Forrás: Magyar Építők/Facebook)

 

Közbeszerzés és mesterterv

A hirdetmény szerint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., mint kiíró célja, hogy a tervpályázat révén kiválassza azt a tervezőcsapatot, amely

  • felkészült egy összetett, nagy léptékű projekt előkészítésével járó feladatok ellátására;
  • a helyszín adottságaira a kreativitás forrásaként tekint;
  • képes a „vizionárius” gondolatokat mérnöki precizitással valóra váltani;
  • sokrétű szakértelmet képes mozgósítani;
  • van egy példaértékű városrész megtervezéséhez szükséges tudása és ambíciója;
  • egyesíti az innovatív szemléletet és a hagyományok tiszteletét;
  • jártassága átfogja az urbanisztikai, építészeti-tájépítészeti-műszaki tervezés valamennyi részterületét és léptékét.

A tervpályázati eljárást követően hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos-közbeszerzési eljárás lefolytatására, továbbá az alapján a mesterterv és a közterület-fejlesztési tervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése történhet. 

A mesterterv tartalmazza egyebek mellett a terület jövőbeli szerkezetét, beépítési intenzitását, alapvető építészeti karakterét, elhelyezhető funkcióit, zöldfelületi rendszerét, közlekedési rendszerét, valamint közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját.

A pályázók szűrése

A tervpályázati eljárás két szakaszból áll. Az első, részvételi szakaszban az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas pályázókat, amelyeket pályamű benyújtására hív fel.

A részvételi szakasz nyílt, annak során bármely érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be, az elbírálást és lezárást követően a meghívandó pályázók keretszáma 16. 

Az eljárás második, pályázati szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és pályamű benyújtására felhívott részvételére jelentkezők nyújthatnak be pályaművet.

Lakóterület és városközpont

A tervpályázat tervezési területe összesen 244 hektár, amelyből 149 hektár tartozik a szűken vett fejlesztési területhez. Ez utóbbi teljes egészében barnamezős területnek tekinthető.

A kiíró Rákosrendező 50-60 hektáros részén vegyes jellegű – városrészközponti szerepet is betöltő, közintézményeket, kulturális és rekreációs funkciókat tartalmazó, de alapvetően lakódomináns – városrész kialakítását tervezi, amely egyben forgalomcsillapított övezetként működik.

Legalább 25 hektár kiterjedésű egybefüggő zöldterület (városi park) kialakítását tervezi a volt vasútüzemi területek rekultivációjával és Rákos-patak természetközeli állapotú helyreállításával vagy a patakmeder nyomvonalán természetközeli vízfelület, esővíztározó tó kialakításával. Rákosrendezőt be kell kapcsolni a budapesti kerékpárforgalmi főhálózatba. A fejlesztési terület a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T hálózat) részét képező Budapest-Nyugati pályaudvar–Vác–Szob vasútvonal mellett található. 

A vasútállomás és a hozzá kapcsolódó, metró- és villamos-átszállást lehetővé tévő intermodális csomópont utasforgalma a releváns közlekedésfejlesztési dokumentumok szerint távlatban meghaladja a napi húszezer főt 

– írták.

Hozzátették, a kiírás tartalmazza a tervpályázat bírálati szempontjait, a díjazást, illetve azt is, hogy kikből áll a bírálóbizottság. Utóbbiban helyet kapott mások mellett Bécs városfejlesztési programigazgatója, Andreas Trisko és Petr Hlaváček, Prága területfejlesztési és várostervezési alpolgármestere is. 
A részvételi jelentkezés határideje: november 4.

Borítókép: Rákosrendező (Forrás: Magyar Építők/Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu