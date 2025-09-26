Mesterterv készül Rákosrendező hasznosítására

Megjelent a Rákosrendező hasznosítására kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat – közölte a Magyar Építők. Mint írták, az uniós közbeszerzési oldalon (TED) elérhető az a hirdetmény, amelyben rögzítették, hogy a főváros célja a területen egy környezeti fenntarthatóság és társadalmi szolidaritás terén is példaértékű, XXI. századi városrész létrehozása.

Rákosrendező (Forrás: Magyar Építők/Facebook)

Közbeszerzés és mesterterv

A hirdetmény szerint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., mint kiíró célja, hogy a tervpályázat révén kiválassza azt a tervezőcsapatot, amely

felkészült egy összetett, nagy léptékű projekt előkészítésével járó feladatok ellátására;

a helyszín adottságaira a kreativitás forrásaként tekint;

képes a „vizionárius” gondolatokat mérnöki precizitással valóra váltani;

sokrétű szakértelmet képes mozgósítani;

van egy példaértékű városrész megtervezéséhez szükséges tudása és ambíciója;

egyesíti az innovatív szemléletet és a hagyományok tiszteletét;

jártassága átfogja az urbanisztikai, építészeti-tájépítészeti-műszaki tervezés valamennyi részterületét és léptékét.

A tervpályázati eljárást követően hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos-közbeszerzési eljárás lefolytatására, továbbá az alapján a mesterterv és a közterület-fejlesztési tervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése történhet.

A mesterterv tartalmazza egyebek mellett a terület jövőbeli szerkezetét, beépítési intenzitását, alapvető építészeti karakterét, elhelyezhető funkcióit, zöldfelületi rendszerét, közlekedési rendszerét, valamint közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját.

A pályázók szűrése

A tervpályázati eljárás két szakaszból áll. Az első, részvételi szakaszban az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas pályázókat, amelyeket pályamű benyújtására hív fel.

A részvételi szakasz nyílt, annak során bármely érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be, az elbírálást és lezárást követően a meghívandó pályázók keretszáma 16.

Az eljárás második, pályázati szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és pályamű benyújtására felhívott részvételére jelentkezők nyújthatnak be pályaművet.