Továbbra sincs a fővárosnak terve arról, mit kezdene Rákosrendezővel

Számtalan ötletet és jogos aggályt sorolt fel Karácsony Gergely a Rákosrendező projektről szóló konferencián. Azonban a főpolgármester nem kínált megoldást a problémákra, és konkrétumokkal se szolgált a beszédében.

Gábor Márton
2025. 09. 11. 15:25
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Egészen skizofrén helyzet állt elő a héten a fővárosi önkormányzatnál. Karácsony Gergely egy keddi sajtótájékoztatón még arról beszélt, hogyha a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét be kell fizetnie a fővárosnak, leállnak a közszolgáltatások. A főpolgármester egy ma tartott Rákosrendező-konferencián pedig ambiciózus ötletekkel állt elő.

Fotó: Soós Lajos/MTI Fotószerkesztőség

Karácsony kiemelte, 

maga is számtalanszor megkapja a kérdést, hogy miért akar a főváros a jelenlegi katasztrofális pénzügyi helyzetben ingatlanfejlesztésbe kezdeni. 

Azonban a beszéd során érdemi választ továbbra sem kapott a közönség. A főpolgármester ezt követően Budapest jövőjéről és a város előtt álló kihívásokról kezdett beszélni. Problémának nevezte, hogy Budapest népessége csökken, míg az agglomeráció lakossága dinamikusan nő. Mindezekkel párhuzamosan pedig a lakhatás egyre drágább a fővárosban. 

csőd
 

Budapest népességmegtartó ereje leginkább a belvárosban sérült meg. A város részben a turizmustól, részben pedig a klimatikus viszonyok alakulása miatt elvesztette a belváros a lakosságának majdnem felét az elmúlt évtizedekben

– jelentette ki a főpolgármester. Hozzátette, probléma, hogy néhány évtizeden belül nagyjából 3 millió ember fog élni a közép-magyarországi régióban, és ennek több mint a fele az agglomerációban lakik majd, miközben túlnyomó többségük Budapesten éli a mindennapjait. Karácsony Gergely elmondta, a főváros rozsdaövezeteinek fejlesztése kiemelt jelentőségű. 

A főpolgármester beszédében elmondta, Rákosrendező egy negatív kibocsátású, autómentes negyed lesz, azonban a vágyálmokon és a nagy ívű elképzeléseken túl továbbra sem mutatott be konkrét terveket. 

Borítókép: Rákosrendező (Fotó: MTI/ Máthé Zoltán)

