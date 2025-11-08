Syrah vagy Shiraz?

Igen, jó kérdés. Minden alkalommal feltesszük magunknak, ahányszor csak ehhez a fajtához nyúlunk. A syrah mostanában tarol a kedvencek között. Talán azért, mert itt a legkönnyebb viszonylag kis ráfordítás árán nagy élményekre szert tenni. Egy jó syrah kóstoló a legkülönfélébb ízlést is képes jó értelemben kiszolgálni. Ha valaki gyümölcsbomba, ámbár élvezetes tengerentúli szépségekre vágyik, éppúgy kielégülhet, mint az elegánsabb vonalakat kereső Hermitage vagy éppen Cộte-Rotie imádó. Ez az a fajta a világfajták közül, amelynek borára először mondta ki a főként kereskedői szakma: az őshazán (Észak-Rhộne) kívül – nevezetesen Ausztráliában – sokkal szebb borokat ad.

Ugyan a francia hegemónia más fajták esetében nem töretett meg ennyire, én a magam részéről mégiscsak maradok a syraht illetően is a konzervatív euro-fanok csoportjában.

Vélhetően matematikai úton levezethető magyarázatot képtelen lennék adni erre, hiszen a tengeren túli syrah-k között is vannak lenyűgöző tételek. Puhák, melegek, bársonyosak vagy éppen markánsan tanninosak, rengeteg fűszerrel, aszalt és friss gyümölcsökkel és így tovább. És mégis… Az a jó kávébabos, feketeribizlis, borsos illat, a hozzá tartozó simán krémes textúrával, hallatlan finom sav világgal, az valahol itt terem Európában. Egy ilyen bornak eléggé lendületesek lehetnek a savai ahhoz, hogy ne érezzük a cabernethoz hasonlóan nehézkesnek, ugyanakkor jóval nagyobb koncentrációt és testet ad, mint sok félresikerült pinot noir. Mégis úgy gondolom, hogy igazi csábereje az ízvilágában rejlik. A legszebb tételeknél szinte kivétel nélkül ott van egy finoman buja, lezseren elegáns, pikáns felhang, amiben az északi hűvösséget éppúgy tetten lehet érni, mint a dél nem ritkán pozitív fülledtségét.

Mindez azért is jutott most eszembe, mert hamarosan egy kisebb csapattal a fajta hazájába látogatunk. Célunk nem más, mint közelebb kerülni a francia Észak-Rhộne szépséges syrah-ihoz és a Dél néha romantikus néha kissé rusztikus házasításaihoz.

A szőlőfajta eredete sok vita és hipotézis tárgyát képezte. Sokan gondolták azt, hogy az eredetét a szicíliai Siracusa környékén kell keresnünk, de sokáig tartotta magát az a nézet is, hogy a syrah perzsa eredetű szőlőfajta és Shiraz környékéről való. Tény viszont, hogy a vitis allobrogica szőlőcsalád a római idők óta finom borokat ad a Rhône-völgyben. A Davis és és a Montpellier egyetemi kutatói 1998-as DNS-profilja megállapította, hogy a syrah valójában két délkelet-franciaországi szőlő, a monduse blanche és a dureza utódja. A DNS valószínűségi elemzése határozottan azt sugallja, hogy a pinot a syrah dédszülője, és úgy tűnik, hogy a viognier és mondeuse noire is szoros kapcsolatban állnak a syrahval.

A fajta rendkívüli népszerű Dél-Franciaországban, így az teljes francia telepítés a 2000-es évek első dekádjára elérte a 67000 hektárt, így az ország a harmadik legnagyobb területen telepített fajtája lett. ültetett vörösbor. A növekedés észrevehető volt teljes Rhône-völgy déli részén, főleg Châteauneuf-du-Pape környékén, (bár a mourvèdre fajtát egyre inkább alkalmasabb házasító partnernek tekintik grenache számára ezen a déli részen). Languedoc-Roussillonban a syrah-t lelkesen fogadták a helyi, dél-rhône-i fajták javítására, ami szintén új telepítésekhez vezetett. A borok struktúráját és ízét képes volt némi izgalommal megtölteni.