„Pofára estek” – Németh Balázs visszavágott a liberális sajtónak a washingtoni találkozó után

Nevessünk együtt a liberális, Orbán-fóbiás sajtón!

– írta Németh Balázs, aki több példát is idézett az ellenzéki médiumokból, amelyek szerinte mindent megtettek, hogy elbagatellizálják a találkozó jelentőségét.

Bejegyzésében felsorolta többek között a HVG, a 444 és a Telex címeit, amelyek Trumpot és Orbán Viktort is negatív színben tüntették fel:

Trump a választási kudarctól félő Orbán utolsó reménysége (HVG)

Orbán időért megy Washingtonba, amiért drágán megfizethet Magyarország (HVG)

Nagy felhajtás, kevés eredmény: külföldi vezetők látogatásai Trump Fehér Házában (444)

Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége (444)

Benyalni Trumpnak: a hízelgés lett a diplomáciai csodafegyver (HVG)

Amerikai szenátorok szólították fel Orbánt a washingtoni találkozó előtt, hogy váljon le az orosz olajról (Telex)

Minden energiát bevetettek, hogy megpróbálják jelentékteleníteni a találkozót, lehülyézzék Trumpot, olyan képet fessenek Orbán Viktorról, mint aki kuncsorogni megy az amerikai fővárosba. Aztán este pofára estek

– írta Németh Balázs.