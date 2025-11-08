Németh Balázsliberális sajtóWashingtonOrbán Viktor

„Pofára estek” – Németh Balázs visszavágott a liberális sajtónak a washingtoni találkozó után

Németh Balázs a közösségi oldalán reagált a liberális sajtó Orbán Viktor és Donald Trump találkozóját megelőző írásaira. A Fidesz-frakció szóvivője bejegyzésében úgy fogalmazott: miközben a liberális médiumok mindent megtettek, hogy jelentéktelenítsék a találkozót, a nap végére „pofára estek”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 8:22
Donald Trump amerikai elnök, Marco Rubio külügyminiszter és J. D. Vance alelnök társaságában beszél Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a Fehér Ház kabinettermében Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Németh Balázs a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, amelyben élesen bírálta a liberális, Orbán-fóbiás sajtót a washingtoni csúcs előtt megjelent cikkeik miatt.

Németh Balázs (Fotó: Facebook)
Németh Balázs (Forrás: Facebook)

Nevessünk együtt a liberális, Orbán-fóbiás sajtón!

– írta Németh Balázs, aki több példát is idézett az ellenzéki médiumokból, amelyek szerinte mindent megtettek, hogy elbagatellizálják a találkozó jelentőségét.

Bejegyzésében felsorolta többek között a HVG, a 444 és a Telex címeit, amelyek Trumpot és Orbán Viktort is negatív színben tüntették fel:

  • Trump a választási kudarctól félő Orbán utolsó reménysége (HVG)
  • Orbán időért megy Washingtonba, amiért drágán megfizethet Magyarország (HVG)
  • Nagy felhajtás, kevés eredmény: külföldi vezetők látogatásai Trump Fehér Házában (444)
  • Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége (444)
  • Benyalni Trumpnak: a hízelgés lett a diplomáciai csodafegyver (HVG)
  • Amerikai szenátorok szólították fel Orbánt a washingtoni találkozó előtt, hogy váljon le az orosz olajról (Telex)

Minden energiát bevetettek, hogy megpróbálják jelentékteleníteni a találkozót, lehülyézzék Trumpot, olyan képet fessenek Orbán Viktorról, mint aki kuncsorogni megy az amerikai fővárosba. Aztán este pofára estek

– írta Németh Balázs.

Hozátette: 

Ők mindent megtesznek, hogy Magyarországnak és a magyaroknak rossz legyen: folytatódjon a háború, ne legyen rezsicsökkentés, ne legyen olcsó paksi energia, ne jöjjenek ide amerikai cégek… Mi pedig mindent megteszünk, hogy a magyaroknak jobb legyen: béke, biztonság, gazdasági fejlődés. Ez a különbség!

Borítókép: Marco Rubio, Donald Trump, Orbán Viktor és J. D. Vance (Fotó: AFP)

