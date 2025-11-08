Németh Balázs a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, amelyben élesen bírálta a liberális, Orbán-fóbiás sajtót a washingtoni csúcs előtt megjelent cikkeik miatt.
„Pofára estek” – Németh Balázs visszavágott a liberális sajtónak a washingtoni találkozó után
Németh Balázs a közösségi oldalán reagált a liberális sajtó Orbán Viktor és Donald Trump találkozóját megelőző írásaira. A Fidesz-frakció szóvivője bejegyzésében úgy fogalmazott: miközben a liberális médiumok mindent megtettek, hogy jelentéktelenítsék a találkozót, a nap végére „pofára estek”.
Nevessünk együtt a liberális, Orbán-fóbiás sajtón!
– írta Németh Balázs, aki több példát is idézett az ellenzéki médiumokból, amelyek szerinte mindent megtettek, hogy elbagatellizálják a találkozó jelentőségét.
Bejegyzésében felsorolta többek között a HVG, a 444 és a Telex címeit, amelyek Trumpot és Orbán Viktort is negatív színben tüntették fel:
- Trump a választási kudarctól félő Orbán utolsó reménysége (HVG)
- Orbán időért megy Washingtonba, amiért drágán megfizethet Magyarország (HVG)
- Nagy felhajtás, kevés eredmény: külföldi vezetők látogatásai Trump Fehér Házában (444)
- Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége (444)
- Benyalni Trumpnak: a hízelgés lett a diplomáciai csodafegyver (HVG)
- Amerikai szenátorok szólították fel Orbánt a washingtoni találkozó előtt, hogy váljon le az orosz olajról (Telex)
Minden energiát bevetettek, hogy megpróbálják jelentékteleníteni a találkozót, lehülyézzék Trumpot, olyan képet fessenek Orbán Viktorról, mint aki kuncsorogni megy az amerikai fővárosba. Aztán este pofára estek
– írta Németh Balázs.
Hozátette:
Ők mindent megtesznek, hogy Magyarországnak és a magyaroknak rossz legyen: folytatódjon a háború, ne legyen rezsicsökkentés, ne legyen olcsó paksi energia, ne jöjjenek ide amerikai cégek… Mi pedig mindent megteszünk, hogy a magyaroknak jobb legyen: béke, biztonság, gazdasági fejlődés. Ez a különbség!
Borítókép: Marco Rubio, Donald Trump, Orbán Viktor és J. D. Vance (Fotó: AFP)
Történelmi pillanat Washingtonban
Orbán Viktor és Donald Trump újra találkoztak, és megerősítették: a magyar–amerikai barátság szorosabb, mint valaha – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs.
Orbán Viktor: Megcsináltuk! + videó
Megvédtük a rezsicsökkentést – emelte ki közösségi oldalán a miniszterelnök.
Rapid: Magyarország felkerült a világpolitikai térképre – Fekete Rajmund a washingtoni csúcsról
Történelmi diplomáciai sikert ért el a magyar kormány – mondta Fekete Rajmund a Magyar Nemzet podcastjában.
Zelenszkij a politikai célok oltárán áldozza fel a katonáit
„Sok esetben a politikai vezetés olyan akciókra ad utasítást, amelynek katonailag sok értelme nincs, és nem is kivitelezhető.”
