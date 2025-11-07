Orbán ViktorWashingtonOrbán-Trump-csúcsminiszterelnök

„Megígértük, megcsináltuk!”

Megvédtük a rezsicsökkentést – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 22:40
Orbán Viktor Washingtonban
„Megígértük, megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést"

Borítókép: Orbán Viktor Washingtonban (Fotó: MTI)

 

Szijjártó Péter: Megvagyunk mindennel

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

