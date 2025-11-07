„Megígértük, megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést”– írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor Washingtonban (Fotó: MTI)
Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni – hangsúlyozta a miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján.
A külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a washingtoni tárgyalások után.
Élőben számolt be a miniszterelnök Washingtonból a tárgyalás eredményéről.
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amelyben Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerőleg méltatta Orbán Viktort.
