Forrnak az indulatok a fizetős parkolás miatt a népszerű Balaton-parti üdülővárosban

Heves vitát váltott ki a fizetős parkolás terve Balatonalmádiban. A városvezetés lakossági fórumon hallgatta meg a lakosok kétségeit, kifogásait, amiből nem volt hiány.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol.hu2025. 11. 08. 8:28
Balatonalmádi város vezetése egy lakossági fórumot hívott össze, amelyen ismertette a sok vitát kiváltó fizetős parkolási rendszerrel kapcsolatos  terveket – számolt be a Veol.hu

Free parking signal. Next to it, tree and hedge. Bottom view.
Nagy vitát kavart a fizetős parkolás tervezete. Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A fórumon a város polgármestere, Bercsényi László ismertette, hogy a településen több mint öt éve téma a fizetős parkolás bevezetése, de, az internetes portálokon megjelent információkkal ellentétben még nincs végleges döntés az ügyben. 

A megbeszélésen meghallgatták a lakosság és a nyaralótulajdonosok kétségeit, amikből nem volt hiány. Többen is felszólaltak, egy nyaralótulajdonos például azt kifogásolta, hogy a duplájára emelt adó után sem látták, hogy a városban például megvalósultak volna a szükséges útfejlesztések, emiatt nem tudja elképzelni, hogy a parkolás díjából befolyt összegeket jobban hasznosítanák. Egy vörösberényi lakos azzal érvelt a tervek bevezetése ellen, hogy az ingyenesen biztosított egy óra kevés, ha például a PKK egyik programján szeretne részt venni. Illetve kérdés, hogy akik a vasútnál parkolnak, mert vonattal mennek el dolgozi egész napra, azoktól is el fogják várni, hogy kifizessék a teljes összeget? De elhangzott olyan javaslat is, hogy az almádiaknak ne kelljen fizetniük a parkolásért, vagy csak nyáron, kedvezménnyel. Mivel szerinte így csak azok fognak tudni parkolni, akiknek van pénzük rá, akiknek nincs, azok nem. Úgy gondolja, nagyobb társadalmi nyilvánosságra lett volna eddig is szükség, hogy ne terjedjenek hamis információk. Mások is egyetértettek azzal az állásponttal, hogy előbb a lakosság véleményét kellett volna kikérnie a városvezetésnek – tudósított az indulatoktól sem mentes fórumról a Veszprém vármegyei hírportál. 

Hogyan fajult eddig a helyzet Balatonalmádiban? – a Veol.hu cikkében erre is választ kap

Borítókép: Lakossági fórum Balatonalmádiban (Fotó: Veol.hu/Fülöp Ildikó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

