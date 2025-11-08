Veszélyes e-mailek érkeznek, még a kukából is törölje, ha ilyeneket kapott!

Az e-mailes csalások veszélyeire hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Elég egy óvatlan pillanat, egy átgondolatlan kattintás, és máris megtörténik a baj Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A szövetség jelezte, hogy szükség van a tájékoztatásra, mert egyre több bejelentést és segítségkérést kapnak a fogyasztóktól.

Úgy gondolom, nem elég egyszer-kétszer tájékoztatni a fogyasztókat arról, ami történik, pláne akkor, amikor mindenki folyamatosan jelen van a digitális térben, ahogyan a rosszindulatú felek, bűnözők is, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy lépre csalják az embereket kéretlen, sok esetben célzott üzenetekkel

– fogalmazott Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.

A szakértő hangsúlyozta,

elég egy óvatlan pillanat, egy átgondolatlan kattintás, és máris megtörténik a baj: adatokat lophatnak el a fogyasztótól, vagy éppen olyan dolgot rendelhetnek meg, amit nem is szeretnének.

Hozzátette, szerencsére nem növekszik drasztikus ütemben az átverések száma, de mindig ellenőrizzük a levél feladóját, és ha bármi ganúsat tapasztalunk, akkor semmiképp ne kattintsunk az e-ailben levő hivatkozásra.

Az elnök példaként említette

a rokonok, hozzátartozók halálhírével riogató üzeneteket, vagy az olyanokat, amik a célszemély pénzének gyors és könnyű megsokszorozását ígérik, de vannak bűnözők, akik a közműcégek nevével élnek vissza, rendszeresen például az MVM nevében küldött átverős e-mailek.

Megjegyezte, hasonló a helyzet a bankokkal is, hiszen azok nevében is előszeretettel üzengetnek a kiberbűnözők.

Hangsúlyozta: fontos, hogy mindig legyünk elővigyázatosak nézzük meg a feladót, ellenőrizzük a forrást, és bármilyen ismeretlen, furcsa hivatkozást vagy gyanús feladót látunk,

azonnal töröljük a levelet még a kukából is.

