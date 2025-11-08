kiberbűnözésFogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségee-mail

Veszélyes e-mailek érkeznek, még a kukából is törölje, ha ilyeneket kapott!

Az e-mailes csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Fotó: tete_escape Forrás: Shutterstock
Az e-mailes csalások veszélyeire hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Email inbox alert and spam virus with warning, email security protection alert, new email notification and internet communication concept, email technology icon, junk mail compromised information
Elég egy óvatlan pillanat, egy átgondolatlan kattintás, és máris megtörténik a baj Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A szövetség jelezte, hogy szükség van a tájékoztatásra, mert egyre több bejelentést és segítségkérést kapnak a fogyasztóktól. 

Úgy gondolom, nem elég egyszer-kétszer tájékoztatni a fogyasztókat arról, ami történik, pláne akkor, amikor mindenki folyamatosan jelen van a digitális térben, ahogyan a rosszindulatú felek, bűnözők is, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy lépre csalják az embereket kéretlen, sok esetben célzott üzenetekkel

fogalmazott Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.

A szakértő hangsúlyozta, 

elég egy óvatlan pillanat, egy átgondolatlan kattintás, és máris megtörténik a baj: adatokat lophatnak el a fogyasztótól, vagy éppen olyan dolgot rendelhetnek meg, amit nem is szeretnének. 

Hozzátette, szerencsére nem növekszik drasztikus ütemben az átverések száma, de mindig ellenőrizzük a levél feladóját, és ha bármi ganúsat tapasztalunk, akkor semmiképp ne kattintsunk az e-ailben levő hivatkozásra. 

Az elnök példaként említette 

a rokonok, hozzátartozók halálhírével riogató üzeneteket, vagy az olyanokat, amik a célszemély pénzének gyors és könnyű megsokszorozását ígérik, de vannak bűnözők, akik a közműcégek nevével élnek vissza, rendszeresen például az MVM nevében küldött átverős e-mailek. 

Megjegyezte, hasonló a helyzet a bankokkal is, hiszen azok nevében is előszeretettel üzengetnek a kiberbűnözők.

Hangsúlyozta: fontos, hogy mindig legyünk elővigyázatosak nézzük meg a feladót, ellenőrizzük a forrást, és bármilyen ismeretlen, furcsa hivatkozást vagy gyanús feladót látunk, 

azonnal töröljük a levelet még a kukából is.

Borítókép: Ilusztráció (Fotó: Shutterstock)


