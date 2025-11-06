csalásrendőrségpénz

Milliókat csaltak ki egy idős nőtől azzal, hogy a lánya bajba került Budapesten

Lánya állítólagos bajára hivatkozva csalt ki pénzt és ékszereket egy idős nőtől egy férfi és a társa Celldömölkön. A rendőröknek sikerült elfogniuk az egyik elkövetőt, aki ellen csalás bűntette miatt indult eljárás.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 06. 13:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy idős nőtől csalt ki pénzt és ékszereket egy férfi és ismeretlen társa, miután elhitették vele, hogy lánya Budapesten bajba került és sürgősen segítségre van szüksége – közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A celldömölki rendőrök november 4-én gyanúsítottként hallgatták ki az egyik elkövetőt.

rendőrautó Police.hu
 

Seffer Lilla őrnagy tájékoztatása szerint 

a férfi társa ügyvédnek adta ki magát, telefonon a sértettnek azt mondta, hogy lánya a fővárosban bajba került, elfogták a rendőrök, mert fegyvereket és kábítószert találtak nála. A csaló azt állította, hárommillió forintot kell fizetniük azért, hogy kiengedjék.

Az idős asszony az utasításnak megfelelően összekészítette az összes otthon tartott pénzét és ékszerét, majd azt a csaló által kért módon egy táskában felakasztotta a kertkapura. A ház közelében várakozó csaló, amint látta, hogy társa sikerrel járt, magához vette a csomagot és távozott – fűzte hozzá az őrnagy.

Ismertetése szerint 

az idős nőnek később sikerült felvenni a kapcsolatot lányával, ekkor szembesült azzal, hogy becsapták, csalás áldozatává vált.

A celldömölki nyomozóknak sikerült a csalót elfogniuk, a férfival szemben csalás bűntett elkövetésének gyanújával őrizetbe vétele mellett indítottak büntetőeljárást – közölte.

Borítókép: A celldömölki rendőrök őrizetbe vették a szigetszentmártoni férfit (Forrás: Police.hu)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu