Milliókat csaltak ki egy idős nőtől azzal, hogy a lánya bajba került Budapesten

Egy idős nőtől csalt ki pénzt és ékszereket egy férfi és ismeretlen társa, miután elhitették vele, hogy lánya Budapesten bajba került és sürgősen segítségre van szüksége – közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A celldömölki rendőrök november 4-én gyanúsítottként hallgatták ki az egyik elkövetőt.

Seffer Lilla őrnagy tájékoztatása szerint

a férfi társa ügyvédnek adta ki magát, telefonon a sértettnek azt mondta, hogy lánya a fővárosban bajba került, elfogták a rendőrök, mert fegyvereket és kábítószert találtak nála. A csaló azt állította, hárommillió forintot kell fizetniük azért, hogy kiengedjék.

Az idős asszony az utasításnak megfelelően összekészítette az összes otthon tartott pénzét és ékszerét, majd azt a csaló által kért módon egy táskában felakasztotta a kertkapura. A ház közelében várakozó csaló, amint látta, hogy társa sikerrel járt, magához vette a csomagot és távozott – fűzte hozzá az őrnagy.

Ismertetése szerint

az idős nőnek később sikerült felvenni a kapcsolatot lányával, ekkor szembesült azzal, hogy becsapták, csalás áldozatává vált.

A celldömölki nyomozóknak sikerült a csalót elfogniuk, a férfival szemben csalás bűntett elkövetésének gyanújával őrizetbe vétele mellett indítottak büntetőeljárást – közölte.

Borítókép: A celldömölki rendőrök őrizetbe vették a szigetszentmártoni férfit (Forrás: Police.hu)