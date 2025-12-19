A brüsszeli csúcs egy rémálom Merz számára

A brüsszeli EU-csúcstalálkozó nem hozta meg a várt áttörést, inkább az Európai Unió belső megosztottságára és a vezetés hiányára világított rá. A döntéshozatal akadozott, miközben már nemcsak kisebb tagállamok, hanem Franciaország és Olaszország is kulcsfontosságú ügyeket blokkolt. Ez a helyzet különösen kedvezőtlen volt Friedrich Merz német kancellár számára, aki az EU meghatározó vezetőjeként kívánt fellépni, de a csúcson nem tudta érvényesíteni elképzeléseit – számolt be cikkében az Origo.

Friedrich Merz számára kudarc az EU csúcs. Fotó: AFP