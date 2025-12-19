friedrich merzukrajnahiteleurópai unió

A brüsszeli csúcs egy rémálom Merz számára

A brüsszeli csúcson az EU belső megosztottsága és a vezetés hiánya vált nyilvánvalóvá. Friedrich Merz német kancellár képtelen volt érvényesíteni elképzeléseit, miközben a döntések jelentős része elnapolásra került. Az EU több milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának, de a forrás új közös adósságból származik, ami kockázatot jelent.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 15:57
Friedrich Merz és Ursula von der Leyen
Friedrich Merz és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brüsszeli EU-csúcstalálkozó nem hozta meg a várt áttörést, inkább az Európai Unió belső megosztottságára és a vezetés hiányára világított rá. A döntéshozatal akadozott, miközben már nemcsak kisebb tagállamok, hanem Franciaország és Olaszország is kulcsfontosságú ügyeket blokkolt. Ez a helyzet különösen kedvezőtlen volt Friedrich Merz német kancellár számára, aki az EU meghatározó vezetőjeként kívánt fellépni, de a csúcson nem tudta érvényesíteni elképzeléseit – számolt be cikkében az Origo.

Friedrich Merz számára kudarc az EU csúcs.
Friedrich Merz számára kudarc az EU csúcs. Fotó: AFP

A legfontosabb döntés Ukrajna finanszírozásáról szólt: az EU 2026–2027-ben összesen 90 milliárd euró hitelt nyújt Kijevnek. A forrást azonban nem a befagyasztott orosz jegybanki vagyonból, hanem új közös uniós hitelből biztosítják, ami az európai adófizetőkre hárít plusz terhet.

Csehország, Szlovákia és Magyarország nem vesz részt a finanszírozásban, a reparációs kötvényről pedig nem született megállapodás. Merz korábban ellenezte az új adósság felvételét, mégis ilyen megoldás született, amit vegyes fogadtatás kísért. Tovább rontotta a mérlegét, hogy elhalasztották az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírását is. A csúcstalálkozó összességében figyelmeztetés volt: az EU-ban erősödik a megosztottság, a határozott vezetés hiánya pedig egyre látványosabb következményekkel jár. 

Borítókép: Friedrich Merz és Ursula von der Leyen (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu