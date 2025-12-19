A brüsszeli EU-csúcstalálkozó nem hozta meg a várt áttörést, inkább az Európai Unió belső megosztottságára és a vezetés hiányára világított rá. A döntéshozatal akadozott, miközben már nemcsak kisebb tagállamok, hanem Franciaország és Olaszország is kulcsfontosságú ügyeket blokkolt. Ez a helyzet különösen kedvezőtlen volt Friedrich Merz német kancellár számára, aki az EU meghatározó vezetőjeként kívánt fellépni, de a csúcson nem tudta érvényesíteni elképzeléseit – számolt be cikkében az Origo.
A brüsszeli csúcs egy rémálom Merz számára
A brüsszeli csúcson az EU belső megosztottsága és a vezetés hiánya vált nyilvánvalóvá. Friedrich Merz német kancellár képtelen volt érvényesíteni elképzeléseit, miközben a döntések jelentős része elnapolásra került. Az EU több milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának, de a forrás új közös adósságból származik, ami kockázatot jelent.
A legfontosabb döntés Ukrajna finanszírozásáról szólt: az EU 2026–2027-ben összesen 90 milliárd euró hitelt nyújt Kijevnek. A forrást azonban nem a befagyasztott orosz jegybanki vagyonból, hanem új közös uniós hitelből biztosítják, ami az európai adófizetőkre hárít plusz terhet.
További Külföld híreink
Csehország, Szlovákia és Magyarország nem vesz részt a finanszírozásban, a reparációs kötvényről pedig nem született megállapodás. Merz korábban ellenezte az új adósság felvételét, mégis ilyen megoldás született, amit vegyes fogadtatás kísért. Tovább rontotta a mérlegét, hogy elhalasztották az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírását is. A csúcstalálkozó összességében figyelmeztetés volt: az EU-ban erősödik a megosztottság, a határozott vezetés hiánya pedig egyre látványosabb következményekkel jár.
Borítókép: Friedrich Merz és Ursula von der Leyen (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin évértékelője: Oroszország diktálja a béke feltételeit
Háborús fenyegetés és területi követelések.
Szijjártó Péter helyretette az ukrán külügyminisztert
„Az önök Oroszországgal vívott háborúja nem a mi háborúnk.”
New York Times: kudarcba fulladt az orosz vagyon elkobzása, Merz és Von der Leyen terve elhasalt
Az orosz vagyon felhasználása helyett az EU végül közös hitelből segítené Ukrajnát.
Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk! + videó
Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal: beszélni akar Orbán Viktorral.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin évértékelője: Oroszország diktálja a béke feltételeit
Háborús fenyegetés és területi követelések.
Szijjártó Péter helyretette az ukrán külügyminisztert
„Az önök Oroszországgal vívott háborúja nem a mi háborúnk.”
New York Times: kudarcba fulladt az orosz vagyon elkobzása, Merz és Von der Leyen terve elhasalt
Az orosz vagyon felhasználása helyett az EU végül közös hitelből segítené Ukrajnát.
Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk! + videó
Belgium miniszterelnöke a teraszról lekiabálva tudatta az újságírókkal: beszélni akar Orbán Viktorral.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!