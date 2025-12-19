Szoboszlai DominikLiverpoolhónap játékosa

Továbbra is Szoboszlai Dominik a Liverpool-szurkolók kedvence – íme, a bizonyíték!

Négyből három. Ez Szoboszlai Dominik mérlege a Liverpool hónap játékosa-szavazásán a 2025/2026-os szezonban, a magyar válogatott csapatkapitánya augusztus és október után novemberben is a legjobb volt a szurkolók szerint.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 15:47
A szurkolók szerint megint Szoboszlai Dominik volt a hónap legjobbja. Fotó: MI News/Steven Halliwell
Egyértelmű döntés született. Szoboszlai Dominik úgy lett november hónap legjobb játékosa a Liverpool szurkolóinál, hogy a voksok több mint a kétharmadát kapta.

Szoboszlai Dominik a teljesítményével újra meggyőzte a Liverpool szurkolóit
Szoboszlai Dominik a teljesítményével újra meggyőzte a Liverpool szurkolóit (Fotó: AFP/Paul Ellis)

 

Így teljesített Szoboszlai Dominik novemberben

A 25 éves magyar játékos a mostani idényben eddig 23 tétmérkőzésen szerepelt, ebből novemberben négy bajnoki és két BL-találkozót rendeztek. Ezeken egy-egy gól és gólpassz Szoboszlai mérlege.

  • A BL-ben Alexis Mac Allister az ő beadásából fejelte a győztes gólt a Real Madrid elleni rangadón
  • A PSV elleni, 4-1-re elveszített összecsapáson ő szerezte a klub történetének 500. találatát a legrangosabb európai kupában

A bajnokságban ugyan ebben az időszakban nem talált a kapuba Szoboszlai, ám valamennyi mérkőzést végigjátszotta – támadó középpályásként, szélsőként és védőként is számított rá a menedzser, Arne Slot.

Szoboszlai párharca Vinícis Juniorral a Real Madrid elleni BL-meccsen
Szoboszlai párharca Vinícius Juniorral a Real Madrid elleni BL-meccsen (Fotó: NurPhoto/Steven Halliwell)

 

Kérdéses a szombati játék

Szoboszlai Dominik csapata múlt heti, Brighton elleni bajnoki meccsén sérülés miatt a 83. percben elhagyta a pályát, ezért bizonytalan, hogy játszhat-e a december 20-án, szombaton, a Tottenham otthonában sorra kerülő következő találkozón. Ezzel kapcsolatban Slot pénteken arról beszélt, hogy a magyar játékos csütörtökön edzett először a csapattal, és így kérdéses, hogy lesz-e olyan állapotban, hogy a kezdőcsapatban szerepelhessen.

 

