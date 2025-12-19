Továbbra is Szoboszlai Dominik a Liverpool-szurkolók kedvence – íme, a bizonyíték!

Egyértelmű döntés született. Szoboszlai Dominik úgy lett november hónap legjobb játékosa a Liverpool szurkolóinál, hogy a voksok több mint a kétharmadát kapta.
Így teljesített Szoboszlai Dominik novemberben
A 25 éves magyar játékos a mostani idényben eddig 23 tétmérkőzésen szerepelt, ebből novemberben négy bajnoki és két BL-találkozót rendeztek. Ezeken egy-egy gól és gólpassz Szoboszlai mérlege.
- A BL-ben Alexis Mac Allister az ő beadásából fejelte a győztes gólt a Real Madrid elleni rangadón
- A PSV elleni, 4-1-re elveszített összecsapáson ő szerezte a klub történetének 500. találatát a legrangosabb európai kupában
A bajnokságban ugyan ebben az időszakban nem talált a kapuba Szoboszlai, ám valamennyi mérkőzést végigjátszotta – támadó középpályásként, szélsőként és védőként is számított rá a menedzser, Arne Slot.
Kérdéses a szombati játék
Szoboszlai Dominik csapata múlt heti, Brighton elleni bajnoki meccsén sérülés miatt a 83. percben elhagyta a pályát, ezért bizonytalan, hogy játszhat-e a december 20-án, szombaton, a Tottenham otthonában sorra kerülő következő találkozón. Ezzel kapcsolatban Slot pénteken arról beszélt, hogy a magyar játékos csütörtökön edzett először a csapattal, és így kérdéses, hogy lesz-e olyan állapotban, hogy a kezdőcsapatban szerepelhessen.
