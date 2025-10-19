Rendkívüli

Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzétették a listát

Vigyázzon! Színházi kellékpénzzel akarják becsapni + videó

Igazi eurónak látszó színházi másolatokkal próbálnak fizetni bűnözők Sátoraljaújhelyen. Vigyázzon, nehogy becsapják!

2025. 10. 19. 15:56
Az egyik helyi közösségimédia-csoportban hívták fel a figyelmet a színházi kellékpénzre, amivel egyre több helyen próbálnak fizetni csalók Sátoraljaújhelyen, és nem csak a boltosok pénzét akarják megszerezni – írta meg az Origo. Vigyázzon, nehogy ön is az áldozatuk legyen!

Vigyázzon! Nehogy elfogadja ezt a színházi kellékpénzt
Vigyázzon! Nehogy elfogadja ezt a színházi kellékpénzt. Fotó: MW

 

Vigyázzon, jól nézze meg a pénzt!

A csalók húsz- és ötveneurós, hamis pénznek sem nevezhető papírral akarnak fizetni a boltokban és szórakozóhelyeken.

A poszt szerint az igazi euróval ellentétben a színházi kelléknek matt a hologramfóliája, emellett a szélén angolul rá van írva: másolat.

Ez jól látható a papíron, de ha valaki nem nézi meg, könnyen elsiklik felette.

Nemcsak a boltosok vannak veszélyben. Előfordult már, hogy a bűnözők az utcán próbálták meg felváltatni a színházi kelléket.

 

Hogyan védekezhetnek az üzletek és vásárlók?

  • Lassítsanak a pénz átvételénél. Egy pillanatnyi vizsgálat sokat ér. Fény felé tartva a valódi bankjegyek hologramja és színei eltérnek a másolatétól.
  • Ha valaki gyanúsan próbál fizetni, jegyezzék meg a személyleírást, a ruházatot, a próbálkozás helyét és idejét, ezek az információk fontosak lehetnek a hatóságoknak.
  • Értesítsék a hatóságot. Minden próbálkozást jelenteni kell a rendőrségnek, a gyors bejelentés segíthet feltérképezni a módszert és megelőzni további eseteket – figyelmeztettek a Boon oldalán.

 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

 

