Vigyázzon! Színházi kellékpénzzel akarják becsapni + videó

Az egyik helyi közösségimédia-csoportban hívták fel a figyelmet a színházi kellékpénzre, amivel egyre több helyen próbálnak fizetni csalók Sátoraljaújhelyen, és nem csak a boltosok pénzét akarják megszerezni – írta meg az Origo. Vigyázzon, nehogy ön is az áldozatuk legyen!

Vigyázzon! Nehogy elfogadja ezt a színházi kellékpénzt. Fotó: MW

Vigyázzon, jól nézze meg a pénzt!

A csalók húsz- és ötveneurós, hamis pénznek sem nevezhető papírral akarnak fizetni a boltokban és szórakozóhelyeken.

A poszt szerint az igazi euróval ellentétben a színházi kelléknek matt a hologramfóliája, emellett a szélén angolul rá van írva: másolat.

Ez jól látható a papíron, de ha valaki nem nézi meg, könnyen elsiklik felette.

Nemcsak a boltosok vannak veszélyben. Előfordult már, hogy a bűnözők az utcán próbálták meg felváltatni a színházi kelléket.

Hogyan védekezhetnek az üzletek és vásárlók?

Lassítsanak a pénz átvételénél. Egy pillanatnyi vizsgálat sokat ér. Fény felé tartva a valódi bankjegyek hologramja és színei eltérnek a másolatétól.

Ha valaki gyanúsan próbál fizetni, jegyezzék meg a személyleírást, a ruházatot, a próbálkozás helyét és idejét, ezek az információk fontosak lehetnek a hatóságoknak.

Értesítsék a hatóságot. Minden próbálkozást jelenteni kell a rendőrségnek, a gyors bejelentés segíthet feltérképezni a módszert és megelőzni további eseteket – figyelmeztettek a Boon oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)