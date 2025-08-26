bankjegyEgerbűncselekmény

Hamis bankjegyek áraszthatják el az országot

Több helyen is hamis bankjegyekkel akartak fizetni Egerben a turisták, azonban résen voltak a boltosok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 22:57
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több üzletben is hamis 100 euróssal akartak fizetni Egerben – értesült a Heol. A portál szerint két helyen próbáltak fizetni a hamis bankjegyekkel, mikor feltűnt az eladónak, akkor azzal magyarázták, hogy találták a címletet.

Egy másik olvasójuk arról tájékoztatott, hogy hamis 20 ezer forintos bankjeggyel akartak fizetni neki lengyel turisták a Szépasszony-völgyben. A színe lett gyanús, kissé rózsaszínes volt a bankjegy, mikor felhívta a turisták figyelmét, hogy hamis pénz van náluk, megdöbbentek.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy előfordult ilyen Egerben. 

Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője közölte, az utóbbi időben több esetben fordult elő, hogy boltokban, vendéglátóhelyeken hamis euróval próbáltak fizetni.

A hamis pénz jelentős anyagi kárt okozhat a vállalkozásoknak, hiszen a hamis bankjegy értéktelen, a kárt a kereskedő viseli. A bűnözők gyakran külföldi internetes oldalakon szerzik be a hamisítványokat, és kisebb címletekben próbálják forgalomba hozni.

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette, érdemes odafigyelni, hiszen a hamis bankjegyek gyakran rossz minőségűek, de gyors fizetéskor könnyen átsiklanak felettük.

Leginkább 20, 50 és 100 eurós címleteket használnak. A hamis pénz elfogadása bűncselekmény áldozatává teheti a kereskedőt, és komoly anyagi veszteséget okoz

– emelte ki.

A vásárlóknak azt javasolja a rendőr, hogy legális valutaváltóban vagy bankban váltsanak pénzt. Ne vásároljanak „kedvezményes” eurót hirdető internetes oldalakról vagy ismeretlen személyektől – ez szinte mindig hamis pénz.

A hamis pénzzel való fizetés bűncselekmény, a bankjegy terjesztése pedig komoly büntetőjogi következményekkel jár. A hatóság kéri a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy legyenek körültekintők, és gyanú esetén azonnal értesítsék a rendőrséget

– hangsúlyozta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPlútó

Ne bántsátok Herczeg Márkot!

Bayer Zsolt avatarja

Neki ennyi maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu