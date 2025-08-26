Hamis bankjegyek áraszthatják el az országot

Több üzletben is hamis 100 euróssal akartak fizetni Egerben – értesült a Heol. A portál szerint két helyen próbáltak fizetni a hamis bankjegyekkel, mikor feltűnt az eladónak, akkor azzal magyarázták, hogy találták a címletet.

Egy másik olvasójuk arról tájékoztatott, hogy hamis 20 ezer forintos bankjeggyel akartak fizetni neki lengyel turisták a Szépasszony-völgyben. A színe lett gyanús, kissé rózsaszínes volt a bankjegy, mikor felhívta a turisták figyelmét, hogy hamis pénz van náluk, megdöbbentek.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy előfordult ilyen Egerben.

Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője közölte, az utóbbi időben több esetben fordult elő, hogy boltokban, vendéglátóhelyeken hamis euróval próbáltak fizetni.

A hamis pénz jelentős anyagi kárt okozhat a vállalkozásoknak, hiszen a hamis bankjegy értéktelen, a kárt a kereskedő viseli. A bűnözők gyakran külföldi internetes oldalakon szerzik be a hamisítványokat, és kisebb címletekben próbálják forgalomba hozni.

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette, érdemes odafigyelni, hiszen a hamis bankjegyek gyakran rossz minőségűek, de gyors fizetéskor könnyen átsiklanak felettük.

Leginkább 20, 50 és 100 eurós címleteket használnak. A hamis pénz elfogadása bűncselekmény áldozatává teheti a kereskedőt, és komoly anyagi veszteséget okoz

– emelte ki.

A vásárlóknak azt javasolja a rendőr, hogy legális valutaváltóban vagy bankban váltsanak pénzt. Ne vásároljanak „kedvezményes” eurót hirdető internetes oldalakról vagy ismeretlen személyektől – ez szinte mindig hamis pénz.

A hamis pénzzel való fizetés bűncselekmény, a bankjegy terjesztése pedig komoly büntetőjogi következményekkel jár. A hatóság kéri a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy legyenek körültekintők, és gyanú esetén azonnal értesítsék a rendőrséget

– hangsúlyozta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)