Nyílt levélben szólaltak meg a gyermekvédelemben dolgozók

„Napjainkban a közvéleményt joggal foglalkoztatják azok az esetek, amelyek a médiában a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban jelentek meg egy-egy bűncselekményhez köthetően. Ezekből az esetekből nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni, hiszen az intézményekben dolgozó munkatársak elkötelezett és áldozatos munkát végeznek a rájuk bízott gyermekek biztonságáért és fejlődéséért ”– írják nyílt levelükben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek.

„Kérjük a társadalmat és a nyilvánosságot, hogy ne általánosítsanak néhány eset alapján, és ezáltal ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Ez nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe, sem azokat a szakembereket, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy számukra biztonságosabb, szeretetteljesebb és reménytelibb jövőt teremtsenek” – hangsúlyozták. Azt is kérik, hogy a közbeszédben, a nyilvános fórumokon, médiamegjelenésekben kellő megértéssel és a felelősségteljes tájékozódás igényével közelítsenek a gyermekvédelem kérdéseihez, és kerüljék az általánosítást, rosszhír-keltést.

„Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, melynek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük” – zárták levelüket.

A dokumentumot támogatták: