Nyílt levélben szólaltak meg a gyermekvédelemben dolgozók

Egy-egy bűncselekményből nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni – nyílt levélben szólaltak fel a gyermekvédelmi dolgozók.

2025. 12. 13. 14:27
Forrás: Pexels
„Napjainkban a közvéleményt joggal foglalkoztatják azok az esetek, amelyek a médiában a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban jelentek meg egy-egy bűncselekményhez köthetően. Ezekből az esetekből nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni, hiszen az intézményekben dolgozó munkatársak elkötelezett és áldozatos munkát végeznek a rájuk bízott gyermekek biztonságáért és fejlődéséért ”– írják nyílt levelükben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek. 

„Kérjük a társadalmat és a nyilvánosságot, hogy ne általánosítsanak néhány eset alapján, és ezáltal ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Ez nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe, sem azokat a szakembereket, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy számukra biztonságosabb, szeretetteljesebb és reménytelibb jövőt teremtsenek” – hangsúlyozták. Azt is kérik, hogy a közbeszédben, a nyilvános fórumokon, médiamegjelenésekben kellő megértéssel és a felelősségteljes tájékozódás igényével közelítsenek a gyermekvédelem kérdéseihez, és kerüljék az általánosítást, rosszhír-keltést.

„Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, melynek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük” – zárták levelüket. 

A dokumentumot  támogatták: 

  • Szocska A. Ábel megyés püspök, Nyíregyházi Egyházmegye
  • Dr. Czibere Károly, Református Szeretetszolgálat, főigazgató
  • Inotay György, KOSZISZ-főigazgató
  • Dr. Kothencz János, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, főigazgató
  • Cséplőné Gönczi Veronika, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, főigazgató
  • Orosz Atanáz, Miskolci Egyházmegye, püspök
  • Kocsis Fülöp, Hajdúdorogi Főegyházmegye, metropolita
  • Gál Beatrix, Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat, igazgató
  • Kelemen Anna Gyöngy, Magyarországi Evangélikus Egyház, Diakóniai Osztály, osztályvezető

