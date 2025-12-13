Orosz–ukrán háború: a befagyasztott orosz vagyon elvétele egy hadüzenet

Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból – közölte Orbán Viktor a mohácsi háborúellenes gyűlésen, ahol arra is kitért, most kell bevallaniuk az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is.

– Három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót: a német kancellár, Manfred Weber és Ursula von der Leyen – mutatott rá, hozzátéve, hogy

ezek a politikusok nem azt nézik meg, hogy országonként mennyivel kell finanszírozni a háborút, hanem hiteleket vesznek fel a pénzpiacokról.

– Ezt csinálták Kádárék is Magyarországon, a végén összeomlott az egész. Van az orosz pénz, vagy az a lehetőség, hogy a tagállamoktól gyűjtenek be pénzt, amely egy nagyobb hitel alapjául szolgálna – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

– Verekedni megyek Brüsszelbe, azzal, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, ez egy hadüzenet. Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet hétről hétre – vélekedett, majd kifejtette, minden nemzetnek van devizatartaléka, amelyet dollárban vagy euróban tartunk mi magunk is, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban.

– Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e. Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni. Ez egy rendkívül szokatlan és veszélyes dolog, hiszen a belgáknak van egy szerződésük, ami alapján ők felelősséggel tartoznak az oroszoknak a pénzükért – magyarázta.