Kiderült, mikor indulhat első útjára az új Air Force One – videó

Demokrata politikusok bírálták az elnököt az adomány elfogadása miatt, vizsgálatot kezdeményeztek, sőt a szenátus vezető demokrata szenátora, Chuck Schumer törvényjavaslatot is beterjesztett, amely megtiltotta volna, hogy korábban külföldi tulajdonban álló repülőgép Air Force One-ként funkcionáljon. A politikus nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozott, és felháborítónak nevezte az ajándékozást.

Borítókép: A katari Boeing 747-es a Palm Beach-i nemzetközi repülőtér aszfaltján, miután Donald Trump amerikai elnök 2025. február 15-én körbejárta a repülőgépet (Fotó: AFP)