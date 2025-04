Ez a késés nagyon zavarja Donald Trumpot

Donald Trump amerikai elnök a világ legnagyobb hatalmú vezetője. Ahhoz, hogy a belföldi és külföldi útjai során is el tudja látni a feladatát egy olyan repülőgépre van szüksége, amely minden szükséges berendezéssel fel van szerelve. Erre szolgál az elnöki különgép, az Air Force One, amelyből most több mint harminc év után új verzió épül.

A jelenlegi Air Force One (Fotó: Getty Images via AFP)

A jelenlegi elnöki gép, pontosabban géppár, hiszen kettő van belőle, George H. W. Bush elnöksége idején, 1990-ben állt szolgálatba, a VC-25A jelzést viseli és a Boeing 747-200B modelljén alapul. Csakhogy a gép mára egyre kevésbé felel meg a jelen kor igényeinek, emellett egyre drágább a fenntartása, és egyre nehezebben szerezhetők be hozzá az alkatrészek.

Trump még az első elnöksége idején vetette fel, hogy szükség lenne egy új elnöki gépre, és 2018-ban ismét a Boeing nyerte el a megbízást. A két új Air Force One a 747-800 Intercontinental modellre épül, és a VC-25B jelzést viseli majd, ha elkészül.

A kérdés csak az, hogy erre mikor kerül sor. A Boeinget a folyamat során több tényező, például a világjárvány is hátráltatta, így az eredetileg 2024-re tervezett átadási időpontot többször is elcsúsztatták. Legutóbb tavaly jelentette be a Boeing, hogy a repülőgép alrendszereinek földi tesztelése idén júliusban kezdődhet meg, az első repülésére pedig 2026 márciusáig kell várni. Ez tizenhat hónap csúszást jelent.

Ha további késedelem nem merül fel, az elnök az első gépet 2027-ben a másodikat 2028-ban veheti birtokba. A repülő Fehér Ház olyan védelmi rendszerrel lesz ellátva, hogy a gép és a fedélzetén tartózkodók egy atomtámadást is átvészeljenek. Kommunikációs rendszereit a legmodernebb biztonsági követelményekhez igazítják, hiszen egy esetleges támadás esetén mobil parancsnoki központként is funkcionál.

Található rajta étkező, konyha, konferenciaterem, egy elnöki dolgozószoba és egy öltözővel, zuhanyzóval, mosdóval felszerelt lakosztály is. Van saját csomagrakodó berendezése, de jól felszerelt egészségügyi egységről is gondoskodtak.

Az új Air Force One színeit 2023-ban Joe Biden akkori amerikai elnök hagyta jóvá. Donald Trump eredeti tervétől eltérően, amely jóval sötétebb, tengerészkék színt alkalmazott volna, az új gép színvilága csaknem megegyezik a mostanival, csupán egy mélyebb, modernebb árnyalatát alkalmazzák majd a jelenlegi világoskéknek.

A Boeing vezérigazgatója elmondta, hogy Trump egyáltalán nem örül a csúszásnak, és a projekt felgyorsítása érdekében Elon Musk is besegít a cégnek.

