Trump a Super Bowl-on, hatalmas támogatás az elnöknek + galéria + videó

Donald Trump amerikai elnök vasárnap részt vett a Super Bowl-on, ezzel ő lett az első hivatalban lévő elnök, aki személyesen jelen volt a mérkőzésen. Trumpot éljenzés fogadta a New Orleansban. Az elnök egy páholyból nézte a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles közötti mérkőzést lányával, Ivankával, és fiával, Erickel, valamint több törvényhozóval, akik elkísérték őt az Air Force One-on New Orleansba. Melania Trump first lady nem volt jelen az eseményen.