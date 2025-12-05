Eljátszotta a Hegylakót a Tisza, aztán jött a szájkosár + videó

– Amikor egy tiszás jelölt marad, mint a Hegylakóban, az sem fog nyilatkozni – idézte fel korábbi nyilatkozatát Menczer Tamás a Bayer showban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának igaza lett, hiszen Magyar Péter „szájkosarat” tett a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeire, nem mondhatnak, nem nyilatkozhatnak semmit.
Menczer Tamás egy videóbejátszással szembesítette a Tisza vezetőjét.
Késhegyre menő viták lesznek, hogy meggyőzzék egymást, mert olyan képviselőket kerestünk, akik nem szavazógombok, hanem tűzön-vízen keresztül kiállnak a körzetük érdekeiért
– nyilatkozta korábban Magyar Péter az előválasztásról. „Majd beült a Partizánba, és azt mondta, hogy elnézést kérünk, megértést, most itt akkor mégse lesznek parázs viták” – fűzte hozzá a kommunikációs igazgató.
Menczer Tamás szerint ha nem egy komoly dologról lenne szó, akkor az ember a hasát fogná röhögéstől.
