Eljátszotta a Hegylakót a Tisza, aztán jött a szájkosár + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bemutatta, hogyan mentek feledésbe a parázs viták.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 21:49
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI Bodnár Boglárka
– Amikor egy tiszás jelölt marad, mint a Hegylakóban, az sem fog nyilatkozni – idézte fel korábbi nyilatkozatát Menczer Tamás a Bayer showban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának igaza lett, hiszen Magyar Péter „szájkosarat” tett a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeire, nem mondhatnak, nem nyilatkozhatnak semmit.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Menczer Tamás egy videóbejátszással szembesítette a Tisza vezetőjét.

Késhegyre menő viták lesznek, hogy meggyőzzék egymást, mert olyan képviselőket kerestünk, akik nem szavazógombok, hanem tűzön-vízen keresztül kiállnak a körzetük érdekeiért

– nyilatkozta korábban Magyar Péter az előválasztásról. „Majd beült a Partizánba, és azt mondta, hogy elnézést kérünk, megértést, most itt akkor mégse lesznek parázs viták” – fűzte hozzá a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás szerint ha nem egy komoly dologról lenne szó, akkor az ember a hasát fogná röhögéstől.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


