Lebuktak, futnak, menekülnek: Magyar Péter szájkosarat rakott a női képviselőire is

A tiszás Bujdosó Andrea képtelen volt válaszolni a 6,5 százalékos ingatlanadóra és a párt több száz oldalas megszorítócsomagjára vonatkozó újságírói kérdésekre, majd szó szerint menekülőre fogta a dolgot – jelezte Menczer Tamás videójában.

A Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán tette közzé az esetről készült felvételt, amelyen látható, hogy a sajtó munkatársai megpróbálják kérdésekkel szembesíteni a Tisza Párt fővárosi képviselőjét, aki csak a jól ismert hárító szöveget tudta előadni.

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy a politikus nem pusztán távozott a helyszínről, hanem szaladt a riporterek elől, amikor a pártja tervezett megszorító intézkedései kerültek szóba.

A riporterek azon kérdésére, hogy miért szeretnének 6,5 százalékos ingatlanadót, Bujdosó Andrea csak annyit tudott válaszolni, hogy: „Hazugságokra nem tudok válaszolni, sajnálom.”



Menczer Tamás kiemelte, hogy a képviselő ezzel a hazugsággal igyekezett lerázni magáról a felelősséget és a konkrét, tételes megszorító intézkedésekre vonatkozó kérdéseket is, miközben a sajtó képviselői futva is próbálták megszerezni a válaszokat.

Bujdosó ugyancsak hazugságokra hivatkozott, amikor szembesítették azzal, hogy a több száz oldalas megszorítócsomagot alá is írták az egyes szerzők.



Magyar Péter szájkosarat rakott a jelöltekre



Menczer Tamás leszögezte: bár emberileg és ellenfélként is tisztelettel áll Bujdosó Andrea elé, az mégis „furcsa demokratikus eljárás,” hogy egy politikus elszalad a nyilvánosság és a konkrét kérdések elől. A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy ez a jelenség nem egyedi, a többi Tisza-jelölt is hasonlóan kerüli a válaszadást a megszorításokkal kapcsolatban.

A Fidesz politikusa szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter „szájkosarat rakott” a jelöltjeire.

Én kértem már Magyar Pétert, itt is csak ezt tudom megismételni, kérem, hogy vegye le a szájkosarat a jelöltekről, első helyen a nőkről

– zárta mondandóját Menczer Tamás, ezzel azt sugallva, hogy a Tisza Párt megakadályozza a nyilvános vitát a választók számára létfontosságú, Magyarország jövőjét érintő kérdésekben.