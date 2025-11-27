Menczer Tamás részletekbe menően vesézte ki a Tisza brutális megszorítócsomagját + videó

Pontokba szedve, részletesen bemutatta a Tisza Párt napokban kiszivárgott brutális baloldali megszorítócsomagját Menczer Tamás a kormánypártok országjárásának bátonyterenyei fórumán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Bátonyterenyén 2025. november 26-án.

Fotó: Komka Péter/MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péterék a személyi jövedelemadót felemelnék 22 és 33 százalékra.

– Mindenki, aki havonta bruttó 400 ezer forintot vagy afölött keres, többet fog adózni. Éves szinten százezreket vagy adott esetben milliós nagyságrendű összeget kivesznek a magyarok zsebéből a Tisza-adóval

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Menczer Tamás közölte, a Tisza 20 százalékos nyugdíjadót vetne ki, súlyosan megvágná a családi kedvezményeket, megduplázná a társasági adót, 32 százalékos általános forgalmi adót rakna a középkategóriás és annál nagyobb autókra, adót fizettetne a kutyák és a macskák után.

És mindezt azért, hogy legyen lóvé a brüsszeli parancsot végrehajtani, Ursula von der Leyen parancsát végrehajtani, és kérésére, utasítására, meg Manfred Weber utasítására a lóvét odaadni Brüsszelen keresztül Ukrajnának

– mutatott rá a kommunikációs igazgató. „Mondjunk nemet a háborúra is, és mondjunk nemet erre a tiszás, igazi balos megszorítócsomagra is” – tette hozzá Menczer Tamás.

Mint azt korábban megírtuk, a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, egy határozott baloldali fordulat irányába mutat. Átfogóan elmondható, hogy az állami újraelosztás kiterjesztését, széles körű adó- és járulékemeléseket, valamint a nagyobb vagyonok és vállalatok fokozott megterhelését írja elő. Feltehetően nem a teljes tervezetről van szó, ami viszont kiderült, azon intézkedések alapján konzervatív becsléssel is évente legalább 3700 milliárd forintos többletbevételt céloznak meg a programalkotók.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)