Menczer TamásTisza PártBujdosó Andrea

Menczer Tamás: Nem szaladunk, válaszolunk! + videó

Minden kérdésre tudok válaszolni és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 16:53
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI
Bujdosó Andreát indítja a Tisza Párt Menczer Tamás választókörzetében, Pest 3-ban – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán.

Budapest, 2025. szeptember 24. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője
(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Menczer Tamás egy videót is megosztott arról, ahogy Móna Márk, a Mandiner riportere Bujdosó Andreát kérdezi a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorítócsomagjáról, azonban konkrét válaszok helyett a Tisza fővárosi frakciójának vezetője sietve távozott.

Minden kérdésre tudok válaszolni és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok

– hangsúlyozta Menczer Tamás, aki szerdán este Bátonyterenyén, csütörtökön pedig a választókörzetében, Zsámbékon áll a választópolgárok rendelkezésére.

„Nem szaladunk, válaszolunk!”

– szögezte le.

Amint azt korábban megírtuk: a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, egy határozott baloldali fordulat irányába mutat. Átfogóan elmondható, hogy az állami újraelosztás kiterjesztését, széles körű adó- és járulékemeléseket, valamint a nagyobb vagyonok és vállalatok fokozott megterhelését írja elő. Feltehetően nem a teljes tervezetről van szó, ami viszont kiderült, azon intézkedések alapján konzervatív becsléssel is évente legalább 3700 milliárd forintos többletbevételt céloznak meg a programalkotók.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


