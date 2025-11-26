Menczer Tamás videóban leplezte le Brüsszel szándékait

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Brüsszel újabb 135 milliárd eurót küldene Ukrajnába, miközben a mi álláspontunk világos, Orbán Viktor meg is írta Von der Leyennek: a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába. Nem támogatjuk, hogy Brüsszel bármilyen formában pénzt küldjön Ukrajnába.
A videóhoz Menczer Tamás ezt írta:
Hallgasd meg Von der Leyent! És nézd meg Webert! Itt az igazság. Nem akarnak békét. Háborút akarnak. Ők Magyar Péter gazdái.
Szóljon hozzá!
