Menczer Tamás videóban leplezte le Brüsszel szándékait

Menczer az eddig elküldött 180 milliárd euróval kapcsolatban is vizsgálatot sürget:

Az ukrán háborús maffia miatt vizsgálatot várunk és támogatunk az eddig elküldött 180 milliárd euróval kapcsolatban.

A nemzetközi alternatívákról így vélekedett: „Trump béketervet készít. Brüsszel háborús tervet. Mi Trump és a béke mellett vagyunk, és készen állunk a budapesti békecsúcsra.”