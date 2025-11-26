Menczer TamásBrüsszelUkrajnaUkrajna EU-csatlakozása

Menczer Tamás videóban leplezte le Brüsszel szándékait

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója új leleplező videót tett közzé a Facebook-oldalán, ahol élesen bírálja Brüsszel háborús politikáját és az Ukrajnának szánt hatalmas pénzügyi támogatásokat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 13:03
Brüsszel háborút akar, Magyarország békét
Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Brüsszel újabb 135 milliárd eurót küldene Ukrajnába, miközben a mi álláspontunk világos, Orbán Viktor meg is írta Von der Leyennek: a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába. Nem támogatjuk, hogy Brüsszel bármilyen formában pénzt küldjön Ukrajnába.

Menczer Tamás: Brüsszel háborút akar, Magyarország békét
Menczer Tamás: Brüsszel háborút akar, Magyarország békét.

A videóhoz Menczer Tamás ezt írta: 

Hallgasd meg Von der Leyent! És nézd meg Webert! Itt az igazság. Nem akarnak békét. Háborút akarnak. Ők Magyar Péter gazdái.

Menczer az eddig elküldött 180 milliárd euróval kapcsolatban is vizsgálatot sürget: 

Az ukrán háborús maffia miatt vizsgálatot várunk és támogatunk az eddig elküldött 180 milliárd euróval kapcsolatban.

A nemzetközi alternatívákról így vélekedett: „Trump béketervet készít. Brüsszel háborús tervet. Mi Trump és a béke mellett vagyunk, és készen állunk a budapesti békecsúcsra.”

 

 

Borítókép: Óriásplakátok Magyarországon (Fotó: AFP)

