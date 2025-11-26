Donald TrumpOroszországUkrajnabéketervengedményterületek

Trump váratlan bejelentést tett a béketervről

Donald Trump amerikai elnök legutóbbi nyilatkozata szerint az Ukrajnáról szóló, korábban 28 pontból álló dokumentum valójában nem hivatalos stratégiai terv, hanem egy elképzelés, egyfajta „térkép” a konfliktus lehetséges rendezésére. Az elnök azt állította, hogy a pontok egy részét már átértékelték és 22-re szűkítették, de egyértelműen hangsúlyozta: a tényleges területi megoldások a harctéren kialakult helyzettől függenek, így a dokumentum inkább iránymutatásnak tekinthető, semmint végleges megállapodásnak.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 11:00
Trump váratlan bejelentést tett a béketervről Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Air Force One fedélzetén az újságíróknak adott nyilatkozatában Donald Trump ismét hangsúlyozta, hogy az Ukrajnáról szóló, korábban 28 pontból álló dokumentum egy koncepciós „térkép”, nem hivatalos terv. Az elnök szerint a pontokat később 22-re szűkítették, és egy részük már szerinte kedvező módon rendeződött. Trump azonban nem részletezte, mely pontok valósultak meg, és kijelentése inkább iránymutatásként, semmint konkrét megoldásként értelmezhető – írja az Interfax hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

Trump váratlan bejelentést tett a béketervről
Trump váratlan bejelentést tett a béketervről. Fotó: AFP

Trump leszögezte: a dokumentum pontjai ugyan részben már kidolgozottak, de semmiképpen sem tekinthetők végleges megállapodásnak. 

Az elnök kiemelte, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti területi kérdések alakulása elsősorban a frontvonal helyzetétől függ, így a konkrét eredmények előrejelzése jelenleg teljes bizonytalanságban van.

Arra a kérdésre, hogy a javaslat túlzott engedményeket jelenthet-e Oroszország számára, Trump óvatosan reagált, és utalt arra, hogy ez a konfliktus alakulásától függ: 

Végső soron ezek olyan területek, amelyeket Oroszország a következő hónapokban megszerezhet. Tényleg háborúba akarnak menni, és további ötven-hatvanezer embert elveszíteni?

– fogalmazott.

A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a dokumentum nem minősül hivatalos béketervnek. 

Trump szerint a pontok jelentős része kedvezően rendeződött, de a teljes megoldás a fronthelyzettől és az orosz lépésektől függ.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Áttörés jöhet az ukrajnai béke ügyében: váratlan amerikai látogatás Moszkvában

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu