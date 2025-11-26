Trump váratlan bejelentést tett a béketervről

Az Air Force One fedélzetén az újságíróknak adott nyilatkozatában Donald Trump ismét hangsúlyozta, hogy az Ukrajnáról szóló, korábban 28 pontból álló dokumentum egy koncepciós „térkép”, nem hivatalos terv. Az elnök szerint a pontokat később 22-re szűkítették, és egy részük már szerinte kedvező módon rendeződött. Trump azonban nem részletezte, mely pontok valósultak meg, és kijelentése inkább iránymutatásként, semmint konkrét megoldásként értelmezhető – írja az Interfax hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.
Trump leszögezte: a dokumentum pontjai ugyan részben már kidolgozottak, de semmiképpen sem tekinthetők végleges megállapodásnak.
Az elnök kiemelte, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti területi kérdések alakulása elsősorban a frontvonal helyzetétől függ, így a konkrét eredmények előrejelzése jelenleg teljes bizonytalanságban van.
