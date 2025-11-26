Az Air Force One fedélzetén az újságíróknak adott nyilatkozatában Donald Trump ismét hangsúlyozta, hogy az Ukrajnáról szóló, korábban 28 pontból álló dokumentum egy koncepciós „térkép”, nem hivatalos terv. Az elnök szerint a pontokat később 22-re szűkítették, és egy részük már szerinte kedvező módon rendeződött. Trump azonban nem részletezte, mely pontok valósultak meg, és kijelentése inkább iránymutatásként, semmint konkrét megoldásként értelmezhető – írja az Interfax hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

Trump váratlan bejelentést tett a béketervről. Fotó: AFP

Trump leszögezte: a dokumentum pontjai ugyan részben már kidolgozottak, de semmiképpen sem tekinthetők végleges megállapodásnak.