Ezermilliárdokkal vágná nyakon a magyarokat a titkos baloldali megszorítócsomag

Magyar Péterék terve drasztikus adóemeléseket, a családi kedvezmények megvágását, a vállalkozások megsarcolását és a szociális rendszerek privatizációját hozná, ami súlyos terhet rakna a magyar emberekre.

Brutális adóemelésről álmodik a Tisza Fotó: MTI

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette, hogy pénzügyi csődbe vezető politika rejtőzik a Tisza Párt felelőtlen ígéretei mögött.

Ebben a megszorítócsomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a brüsszeli bürokraták lelkesedni szoktak

– jelentette ki.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Tisza Párt progresszív szja-emelést vezetne be, és egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeit. Ugyanakkor jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, mindennek a tetejébe pedig 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre is.

Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!

– figyelmeztetett a baloldali megszorítócsomag veszélyeire a kormányfő.

3700 milliárd forintnyi sarc csattanna a vállalkozásokon

A baloldali megszorítócsomag központi eleme egy gigantikus, 3700 milliárd forintos plusz adóteher, amelyet a magyar vállalkozások nyakába varrnának. Ez a brutális lépés a számítások szerint tönkretenné a magyar gazdaság motorját, a kkv-szektort, és soha nem látott mértékben rombolná a versenyképességet.

A polgári kormány sikeres, adócsökkentésre épülő gazdaságpolitikájával szemben, amely a munkahelyteremtést és a beruházásokat ösztönzi, a Tisza Párt a válságkezelés elavult, baloldali eszközéhez nyúlna: a vállalkozások sanyargatásához. A 3700 milliárdos sarc hatására tömeges elbocsátások indulhatnak el, az infláció ismét elszabadulhat, és a magyar gazdaság visszafordulna a 2010 előtti adósságspirálba.

