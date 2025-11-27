sokkterápiaTisza Pártbaloldali megszorítócsomagtitkosMagyar Péter

Ezermilliárdokkal vágná nyakon a magyarokat a titkos baloldali megszorítócsomag

A Tisza Párt eltitkolt, brutális gazdasági csomagja napról napra döbbenetesebb részleteket tár fel arról a népnyúzó sokkterápiáról, amelyet Magyar Péter és a mögötte álló baloldali holdudvar róna a magyar családokra és vállalkozásokra. Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette: a baloldali megszorítócsomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a brüsszeli bürokraták lelkesedni szoktak.

Magyar Péterék terve drasztikus adóemeléseket, a családi kedvezmények megvágását, a vállalkozások megsarcolását és a szociális rendszerek privatizációját hozná, ami súlyos terhet rakna a magyar emberekre. 

Brutális adóemelésről álmodik a Tisza Fotó: MTI

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette, hogy pénzügyi csődbe vezető politika rejtőzik a Tisza Párt felelőtlen ígéretei mögött. 

Ebben a megszorítócsomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a brüsszeli bürokraták lelkesedni szoktak 

– jelentette ki.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Tisza Párt progresszív szja-emelést vezetne be, és egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeit. Ugyanakkor jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, mindennek a tetejébe pedig 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre is.

Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot! 

– figyelmeztetett a baloldali megszorítócsomag veszélyeire a kormányfő.

3700 milliárd forintnyi sarc csattanna a vállalkozásokon

A baloldali megszorítócsomag központi eleme egy gigantikus, 3700 milliárd forintos plusz adóteher, amelyet a magyar vállalkozások nyakába varrnának. Ez a brutális lépés a számítások szerint tönkretenné a magyar gazdaság motorját, a kkv-szektort, és soha nem látott mértékben rombolná a versenyképességet.

A polgári kormány sikeres, adócsökkentésre épülő gazdaságpolitikájával szemben, amely a munkahelyteremtést és a beruházásokat ösztönzi, a Tisza Párt a válságkezelés elavult, baloldali eszközéhez nyúlna: a vállalkozások sanyargatásához. A 3700 milliárdos sarc hatására tömeges elbocsátások indulhatnak el, az infláció ismét elszabadulhat, és a magyar gazdaság visszafordulna a 2010 előtti adósságspirálba.

Hidvéghi Balázs: A baloldal minden eddiginél durvább megszorításokkal akar visszatérni

A baloldal minden eddiginél durvább baloldali megszorítócsomaggal akar visszatérni – hangoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs tíz pontban mutatta be, hogy a Tisza eltitkolt megszorítócsomagja minden magyar embert érintene:

  1. A dolgozók súlyos megadóztatása. Eltörölnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 és 33 százalékos adókulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne.
  2. A gyermekes családok megszorítása. Megszüntetnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30-50 százalékkal kevesebb támogatást adnának. A gyed megszüntetését is tervezik.
  3. A vállalkozások drasztikus megadóztatása. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását, az ekhót és a katát is.
  4. A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjellátást. Nem lenne államilag garantált nyugdíj, mindenki magára maradna. A dolgozók fizetéséből kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni.
  5. A nyugdíjak megadóztatása. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.
  6. Az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyen.
  7. A gyermekek ingyenes orvosi ellátásának megszüntetése. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük. Enélkül a gyerek nem juthatna egy gyerekorvoshoz, nem juthatna szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz.
  8. Brutális ingatlanadó-emelés. Ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek. Ez óriási terhet rakna a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot.
  9. Az autósokra kivetett Tisza-adó. Autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni. És vagyonadót minden olyan gépkocsi után, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit. Újabb csapás az autóval közlekedő családokra.
  10. A házi kedvenceink megadóztatása. A családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.

Brüsszel parancsa és a baloldali háttér

A titkolt tiszás baloldali gazdasági csomag tartalmát és irányát jól magyarázza a mögötte álló háttér. Deák Dániel politikai elemző szerint a gazdasági tervekben egyértelműen a brüsszeli parancs köszön vissza. Brüsszel elvárja a magyar kormány által bevezetett, sikeres különadók eltörlését és az ország energiapolitikai függetlenségét szolgáló lépések visszavonását, amit a Tisza Párt pontosan teljesítene.

Budapest, 2015. november 27. Banai Péter Benõ, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelõs államtitkára (b) és Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a HBLF (Hungarian Business Leaders Forum) XVII. Pénzügyi Csúcstalálkozóján a fõvárosi Kempinski Hotel Corvinusban 2015. november 27-én. MTI Fotó: Soós Lajos
Surányi György csak egy balos stábból (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A csomagot összeállító stáb is jól mutatja, hogy valójában azok állnak a „változás” ígérete mögött, akik korábban a Gyurcsány-kormány és más baloldali formációk pénzügyi és gazdasági döntéseiért feleltek. Ezen baloldali gazdasági „szaktekintélyek” garantálják, hogy a Tisza Párt programja a régi, elavult, bukott neoliberális recepteket követi.

Népnyúzás a köbön

A szakmai elemzőközpontok riasztónak tartják a Tisza Párt tervét. Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék népnyúzó sokkterápiára készülnek, amely veszélyezteti a magyar családok megélhetését és a munkaalapú gazdaság vívmányait.

Az Oeconomus részletes elemzése alapján rendszerszintű sokkot és a versenyképesség drasztikus romlását idézné elő a magyar gazdaság húzóágazatának számító járműiparban a baloldali gazdasági program.

A Nézőpont Intézet szintén megerősítette, hogy a Tisza-csomag gyakorlatilag tönkretenné a nemzetgazdaságot. A program súlyosan eladósítaná az országot, ami a magyar családok és a dolgozó emberek terheit növelné.


