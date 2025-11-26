Népnyúzó sokkterápiára készül a Tisza Párt

Amióta a Tisza Párt drasztikus megszorító tervei napvilágot láttak, Magyar Péter elveszítette lendületét és védekező pozícióba kényszerült – jelentette ki Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a most kiszivárgott program azt is megmutatta, hogy a Tisza Párt mögött nincs megfelelő háttércsapat, és nincsenek komolyan vehető választókerületi politikusok, a pártmag pedig láthatóan nincs tisztában azzal, hogy Magyar Péter és a hozzá köthető, volt SZDSZ-es és MSZP-s szakértői csapat sokkterápiára készül. Emiatt egyre nagyobb lesz a kiábrándultság a pártból.

Pindroch szerint ilyen programhoz az sem biztos, hogy szívesen adja majd a nevét, aki végül megnyeri az előválasztást. Ezekről az elképzelésekről ugyanis leginkább majd nekik kell beszélniük a választóknak, hiszen

a végtelenségig nem lehet nyilatkozatstoppal politizálni.

Megszorítás, tb-privatizáció



Arra a kérdésre, hogy mire számíthat a magyar társadalom egy ilyen baloldali gazdaságpolitikai kísérlet megvalósulása esetén, Pindroch Tamás rendkívül borúlátó képet festett. Kiemelte, hogy

a Tisza Párt neoliberális gazdaságfilozófia alapján vezetne be sokkterápiát Magyarországon, ami a leginkább az egykori SZDSZ-t idéző, embertelen program.

A tervezett intézkedések minden társadalmi réteget nagyon hátrányosan érintenének. Különösen nagy veszélyt jelent a tb-privatizáció terve, ami a vezető elemző szerint gazdag-szegény egészségügyi rendszer kialakítását jelentené. Ez beláthatatlan társadalmi-morális válságot idézne elő.

Ez a gyűjtemény a Bokros-, a Gyurcsány-, majd a Bajnai-csomagok 21. századi, áramvonalasított változata. A megszorításoknak most is az lenne a következménye, mint akkor: tömeges elszegényedés, a munkanélküliségi adatok megugrása, demográfiai válság, létbizonytalanság.

Az elemző szerint mindez óriási feszültségeket okozna a társadalomban, és az elmúlt évek biztonsága egy pillanat alatt szertefoszlana, súlyos létbizonytalanságba sodorva a magyar családokat és nyugdíjasokat.

