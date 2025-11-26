sokkterápiaAlapjogokért KözpontTisza PártbaloldalPindroch Tamás

Népnyúzó sokkterápiára készül a Tisza Párt

Magyar Péterék a baloldali és neoliberális gazdaságfilozófiát követve az elmúlt évtizedek legkeményebb, minden társadalmi réteget érintő sokkterápiájára készülnek – mondta el lapunknak Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a Tisza Párt kiszivárgott brutális megszorítási terve a Bokros-, Gyurcsány- és Bajnai-csomagok 21. századi, áramvonalasított változatának számít.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 5:12
Magyar Péter megint meghazudtolta önmagát Fotó: Attila Polyak, MW,
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amióta a Tisza Párt drasztikus megszorító tervei napvilágot láttak, Magyar Péter elveszítette lendületét és védekező pozícióba kényszerült – jelentette ki Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a most kiszivárgott program azt is megmutatta, hogy a Tisza Párt mögött nincs megfelelő háttércsapat, és nincsenek komolyan vehető választókerületi politikusok, a pártmag pedig láthatóan nincs tisztában azzal, hogy Magyar Péter és a hozzá köthető, volt SZDSZ-es és MSZP-s szakértői csapat sokkterápiára készül. Emiatt egyre nagyobb lesz a kiábrándultság a pártból.

Zoltan Tarr and Peter Magyar, Vice-President and President of the Tisza Party (Photo: MTI)
A Tisza-csomag létbizonytalanságot szülne Fotó: MTI

Pindroch szerint ilyen programhoz az sem biztos, hogy szívesen adja majd a nevét, aki végül megnyeri az előválasztást. Ezekről az elképzelésekről ugyanis leginkább majd nekik kell beszélniük a választóknak, hiszen

a végtelenségig nem lehet nyilatkozatstoppal politizálni.

 

Megszorítás, tb-privatizáció


Arra a kérdésre, hogy mire számíthat a magyar társadalom egy ilyen baloldali gazdaságpolitikai kísérlet megvalósulása esetén, Pindroch Tamás rendkívül borúlátó képet festett. Kiemelte, hogy

a Tisza Párt neoliberális gazdaságfilozófia alapján vezetne be sokkterápiát Magyarországon, ami a leginkább az egykori SZDSZ-t idéző, embertelen program.

A tervezett intézkedések minden társadalmi réteget nagyon hátrányosan érintenének. Különösen nagy veszélyt jelent a tb-privatizáció terve, ami a vezető elemző szerint gazdag-szegény egészségügyi rendszer kialakítását jelentené. Ez beláthatatlan társadalmi-morális válságot idézne elő.

Ez a gyűjtemény a Bokros-, a Gyurcsány-, majd a Bajnai-csomagok 21. századi, áramvonalasított változata. A megszorításoknak most is az lenne a következménye, mint akkor: tömeges elszegényedés, a munkanélküliségi adatok megugrása, demográfiai válság, létbizonytalanság.

Az elemző szerint mindez óriási feszültségeket okozna a társadalomban, és az elmúlt évek biztonsága egy pillanat alatt szertefoszlana, súlyos létbizonytalanságba sodorva a magyar családokat és nyugdíjasokat.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MN)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu