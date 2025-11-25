Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Magyar Nemzeti BankakciótőzsdeiMagyar Péter

Budai Gyula feljelentést tett Magyar Péter ellen bennfentes kereskedelem gyanúja miatt

Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen tett feljelentést Magyar Péter ellen Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő. Így miután az MNB technikai okokból lezárta a saját piacfelügyeleti vizsgálatát, a főügyészség szélesebb eszköztárral folytathatja az ügy feltárását. A botrány még év elején robbant ki, amikor egy hangfelvétel és tőzsdei tranzakciók alapján felmerült, hogy Magyar belsős információkra támaszkodva kereshetett milliókat az Opus részvényeivel.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 16:24
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI
Budai Gyula feljelentést tett Magyar Péter ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF), bennfentes kereskedelem gyanúja miatt. A Fidesz országgyűlési képviselője arra is kitért a feljelentésében, hogy a 2023-ban történt ügyben korábban piacfelügyeleti vizsgálatot indított „Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem rendelkezik olyan jogosultsággal, amivel feltárható lenne az ügy teljes körülménye, mivel a 2023. júliusi telekommunikációs közlések a piacfelügyeleti eljárás megkezdéséhez képest az egyéves időn túl találhatók. A tényállást teljes mértékben csak a büntető eljárás keretében lehet tisztázni, amellyel csak a nyomozó hatóság rendelkezik”. Magyarul, pusztán technikai okai vannak, hogy nem az MNB folytatja a vizsgálódást. Egyébként maga a jegybank is újabb feljelentéseket tett bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

Noha Magyar Péter a közösségi oldalán úgy vélte: „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”, 

a jegybank technikai okokból lezárt vizsgálatát a KNYF-é követheti, amelynek szélesebb eszköztára is van erre a feladatra.

Emlékezetes: az év elején pattant ki a botrány, amikor is kiderült, hogy Magyar Péter bennfentes információk birtokában, minden kockázat nélkül tehetett szert hatalmas összegekre. Az Index konkrétan arról számolt be február 13-án, hogy belsős üzleti információk alapján Magyar Péter bennfentes kereskedést követhetett el az Opus Global Nyrt. papírjaival és ezzel jogellenesen több millió forintot kaszálhatott. Pontosabban az történhetett, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Fontos, hogy ekkor Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása.

Az ügyletre egy 2024 novemberében készült hangfelvétel nyilvánosságra kerülése nyomán derült fény. A felvételen Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője és Hanzel Henrik, a Tisza pénztárnoka beszélgetése hallható, s a nő elmondja, hogy 

Magyarnak kilencvenmillió forintnyi részvénye van, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”.

Idén március 19-én az ügy miatt vizsgálatot folytató jegybank végzésben kérdéseket küldött Magyar Péternek a részvényvásárlásairól, nem sokkal ezután – április 24-én – pedig nyilvánosságra kerültek az MNB kérdései, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy 

Magyar – a sajtóinformációkkal egyezően – 2023. július 21-én adott megbízást az Opus részvényeinek megvásárlására. Vagyis amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényeinek árfolyamát.

Mindebből az is következik, hogy Magyar februárban a részvényügyleteiről nem mondott igazat, amikor a részvényeladás tényét is tagadta. A bennfentes kereskedelmet akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik.  

