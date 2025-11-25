Budai Gyula feljelentést tett Magyar Péter ellen bennfentes kereskedelem gyanúja miatt

Budai Gyula feljelentést tett Magyar Péter ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF), bennfentes kereskedelem gyanúja miatt. A Fidesz országgyűlési képviselője arra is kitért a feljelentésében, hogy a 2023-ban történt ügyben korábban piacfelügyeleti vizsgálatot indított „Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem rendelkezik olyan jogosultsággal, amivel feltárható lenne az ügy teljes körülménye, mivel a 2023. júliusi telekommunikációs közlések a piacfelügyeleti eljárás megkezdéséhez képest az egyéves időn túl találhatók. A tényállást teljes mértékben csak a büntető eljárás keretében lehet tisztázni, amellyel csak a nyomozó hatóság rendelkezik”. Magyarul, pusztán technikai okai vannak, hogy nem az MNB folytatja a vizsgálódást. Egyébként maga a jegybank is újabb feljelentéseket tett bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

Noha Magyar Péter a közösségi oldalán úgy vélte: „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”,

a jegybank technikai okokból lezárt vizsgálatát a KNYF-é követheti, amelynek szélesebb eszköztára is van erre a feladatra.

Emlékezetes: az év elején pattant ki a botrány, amikor is kiderült, hogy Magyar Péter bennfentes információk birtokában, minden kockázat nélkül tehetett szert hatalmas összegekre. Az Index konkrétan arról számolt be február 13-án, hogy belsős üzleti információk alapján Magyar Péter bennfentes kereskedést követhetett el az Opus Global Nyrt. papírjaival és ezzel jogellenesen több millió forintot kaszálhatott. Pontosabban az történhetett, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Fontos, hogy ekkor Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása.