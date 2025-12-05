Magyar Péter még nem vette észre, hogy nincs vége, és nem is lesz + videó

Magyar Péter már február óta hiába írja, mondja, hogy „vége van”, még mindig nincs vége, és nem is lesz – mutatott rá a közismert tiktoker, MC Isti egy rövid videóban, amelyet Kocsis Máté osztott meg a közösségi oldalán. A Tisza Párt elnökének visszatérő üzenete a kormánypártok számára, hogy „vége van”, erre reagált üzenetében az influenszer.

Ott a pont

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)