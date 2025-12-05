Petschnig Mária ZitaUkrajnaKocsis Mátébaloldali megszorítócsomagbrüsszeli

Kocsis Máté: Gyorsan összejönne nekik az aranybudi + videó

A Tisza Párt terveire, a baloldali megszorítócsomagra hívta fel a figyelmete a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője. „Megszorítócsomag, külföldi eladósodás. Gyorsan összejönne nekik az aranybudi” – írta a videójához Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 05. 13:32
Fotó: Máté Krisztián Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Megszorítócsomag, külföldi eladósodás. Gyorsan összejönne nekik az aranybudi” – írta a Facebook-oldalán megosztott videójához Kocsis Máté. 

Komádi, 2025. november 17. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt 

A Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének videójában bemutatja a Tisza gazdasági szakértőjének, Petschnig Mária Zitának a megszólalását, aki arról beszél, hogy Magyar Péternek helyre kell állítani a fiskális fegyelmet, mert akkor  

a bizalom megerősödik, a külföldi bizalom is tudna hitelezni még.

A Tisza kiszivárgott baloldali megszorítócsomagja, amely súlyos terheket róna a magyar családokra és vállalkozásokra, a brüsszeli elvárásokat teljesíti – hívta fel a figyelmet korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. – Ursula von der Leyen világossá tette, hogy még több pénzt szeretne Ukrajnába küldeni – emlékeztetett Deák Dániel, aki szerint a brutális, 1300 milliárd forintos megszorítások mögött  egyértelmű brüsszeli uniós elvárás áll.

Arról is hírt adtunk, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánnyal hívja fel a figyelmet a Tisza baloldali megszorítócsomagjára és arra, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

 

add-square Baloldali megszorítócsomag

Magyar Péter már tavaly is fizetős egészségügyről beszélt, nem csoda, hogy bekerült a tiszás megszorítócsomagba is

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu