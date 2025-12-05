Kocsis Máté: Gyorsan összejönne nekik az aranybudi + videó

„Megszorítócsomag, külföldi eladósodás. Gyorsan összejönne nekik az aranybudi” – írta a Facebook-oldalán megosztott videójához Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének videójában bemutatja a Tisza gazdasági szakértőjének, Petschnig Mária Zitának a megszólalását, aki arról beszél, hogy Magyar Péternek helyre kell állítani a fiskális fegyelmet, mert akkor

a bizalom megerősödik, a külföldi bizalom is tudna hitelezni még.

A Tisza kiszivárgott baloldali megszorítócsomagja, amely súlyos terheket róna a magyar családokra és vállalkozásokra, a brüsszeli elvárásokat teljesíti – hívta fel a figyelmet korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. – Ursula von der Leyen világossá tette, hogy még több pénzt szeretne Ukrajnába küldeni – emlékeztetett Deák Dániel, aki szerint a brutális, 1300 milliárd forintos megszorítások mögött egyértelmű brüsszeli uniós elvárás áll.

Arról is hírt adtunk, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánnyal hívja fel a figyelmet a Tisza baloldali megszorítócsomagjára és arra, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat.