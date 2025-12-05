rendőrséggyilkosságbűnténygyilkoshatárlőfegyverHorvátországSzlovénia

Veszélyes fegyveres gyilkos ellen indult hajtóvadászat

Megöltek egy 28 éves nőt a horvátországi Muraszerdahelyen. A feltételezett elkövető autóját már Szlovéniában, a magyar határ közelében látták. Nem kizárt, hogy megpróbál átjutni hazánkba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 22:25
Mind a horvát, mind a szlovén rendőrség nagy erőkkel keresi azt a negyvenéves férfit, aki csütörtökön este a szlovén–horvát határon lévő Muraszerdahelyen lőfegyverrel támadt egy 28 és egy 29 éves nőre – írja a Zaol.

A gyanúsított, Josip Orsus a lövöldözésben mindkét nőt megsebesítette, majd elmenekült a helyszínről, egy családi házból.

A fiatalabb nő, egy háromgyermekes édesanya röviddel a kórházba szállítását követően meghalt, a másik – aki állítólag az áldozat nővére – súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A feltételezett elkövetőről fényképet is közzétett a horvát rendőrség, hiszen nagy valószínűséggel valahol a Muravidéken bujkál, de azt sem lehet kizárni, hogy 

közben már Magyarországra is átszökhetett.

A gyilkosság gyanúsítottjával szemben indított hajtóvadászat kapcsán a szlovén rendőrség figyelmeztetést is kiadott, ebben arra hívják fel a lakosság figyelmet, hogy a szökésben lévő férfinek lőfegyvere van, ezért semmiképpen ne próbálják megközelíteni vagy elfogni.

A szörnyű esetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Zaol cikkéből.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

