Veszélyes fegyveres gyilkos ellen indult hajtóvadászat

Mind a horvát, mind a szlovén rendőrség nagy erőkkel keresi azt a negyvenéves férfit, aki csütörtökön este a szlovén–horvát határon lévő Muraszerdahelyen lőfegyverrel támadt egy 28 és egy 29 éves nőre – írja a Zaol.

A gyanúsított, Josip Orsus a lövöldözésben mindkét nőt megsebesítette, majd elmenekült a helyszínről, egy családi házból.

A fiatalabb nő, egy háromgyermekes édesanya röviddel a kórházba szállítását követően meghalt, a másik – aki állítólag az áldozat nővére – súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A feltételezett elkövetőről fényképet is közzétett a horvát rendőrség, hiszen nagy valószínűséggel valahol a Muravidéken bujkál, de azt sem lehet kizárni, hogy

közben már Magyarországra is átszökhetett.

A gyilkosság gyanúsítottjával szemben indított hajtóvadászat kapcsán a szlovén rendőrség figyelmeztetést is kiadott, ebben arra hívják fel a lakosság figyelmet, hogy a szökésben lévő férfinek lőfegyvere van, ezért semmiképpen ne próbálják megközelíteni vagy elfogni.

