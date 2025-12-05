A kerületek rendbe tennék a fővárosi zöldfelületeket

– A jelenlegi törvényi szabályozás szerint a fővárosi és a kerületi önkormányzatok is foglalkoznak közterületi zöldfelületekkel. Míg a kerületi önkormányzatok ezt a feladatot szinte maradéktalanul elvégzik, addig a fővárosi önkormányzat nem – mondta el lapunknak a XVI. kerület polgármestere.

Kovács Péter kijelentette:

a lakók és mi is azt szeretnénk, ha egységesen lennének kezelve ezek a zöldfelületek. Tehát ne azon múljon egy területnek, kerületnek a szépsége, hogy a közterület kihez tartozik.

Szerinte az lenne az ideális, ha megváltozna a zöldfelületek kezelésével kapcsolatos jogszabályi környezet.

– Amíg ez nem történik meg, azt szeretnénk elérni, hogy a fővárosi önkormányzat azt a forrást, amit eddig a zöldfelületek kezelésére költött, minden évben adja oda a kerületeknek abban az arányban, hogy melyik kerületben mennyit költöttek erre a feladatra, a kerületi önkormányzatok pedig vállalják át ezt a feladatot, így egységes lesz mindenhol a közterületi zöldfelületek kezelése – ismertette javaslatát a polgármester. Egy ilyen változtatáshoz mindössze a fővárosi önkormányzat közgyűlésének döntésére volna szükség, amelyben kimondják, hogy megállapodásokat kötnek a zöldfelületek kezelésére a kerületi önkormányzatokkal.

– Annak vagyok a híve, hogy először próbáljuk ki, a kerületek tényleg meg tudják-e csinálni ezt a feladatot. Vagyis először döntsön a főváros abban, hogy átadja a zöldfelületek kezelését. Aztán eltelik két-három év, és kiderül, hogy a kerületi önkormányzatok jobb gazdái-e ezeknek a területeknek vagy sem. Ha az derül ki, hogy jobb gazdái, akkor lehet kezdeményezni a törvénymódosítást – fejtette ki Kovács Péter. Emlékeztetett:

a saját kerületében már lassan nyolc éve végeznek közterület-fenntartási munkákat a főváros helyett, ezek éves szinten több millió forintos költséggel járnak.

– A főváros papíron ennek az összegnek a háromszorosát költi el papíron a XVI. kerületben. Volt egy egyeztetés, még az önkormányzati választás előtt. A főtájépítész járt a XVI. kerületben, és kiderült, hogy

a pénz megvan a zöldfelületek kezelésére, csak olyan dolgokra fizeti ki a főváros, amit vagy nem, vagy nem megfelelően végeznek el az alvállalkozók

– mutatott rá a polgármester.