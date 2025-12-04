Lázadnak a polgármesterek: tarthatatlan állapotok uralkodnak a fővárosi közterületeken

Éppen ezért az I. kerület polgármestere kiemelte, az általa vezetett önkormányzat kész átvenni a Vérmező kezelését.

A poszt alatt több polgármester is megjegyezte, nap mint nap hasonló problémákkal találják szembe magukat. Rákosmente polgármestere, Horváth Tamás kiemelte,

sajnos Rákosmentén is hasonló a helyzet. 2025-ben a Zrínyi utat és a Péceli, illetve Csabai utat is nekünk kellett lekaszálni, mert már a közlekedés biztonságát veszélyeztette a magas fű! Egyéb területek, mint a Balassi gimnázium előtti területet is rendszeresen Rákosmente önkormányzatának kell karbantartani! Adják át a forrásokat, és mi elvégezzük a feladatot!

Szintén a poszt alatt D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere elmondta:

Budapest legnagyobb közparkjának, a Népligetnek az állapota is igazolja a véleményét. Elhanyagolt zöldterületek, szabálytalanul behajtó gépkocsik, kritikus közbiztonság. A sportfunkciók helyett a szerhasználók számára tűcsereprogram szervezése.

Az V. kerület vezetője pedig kiemelte, a Belváros Önkormányzata a lakossági igényekre tekintettel már két, a fővárosi önkormányzat által hasonlóan elhanyagolt terület megújítását vállalta magára.

Karsay Ferenc, a XXII. kerület polgármestere elmondta, kerületében csak a főváros által elmulasztott, helyettük elvégzett városüzemeltetési munkákra nagyjából évi egymilliárd forintot fordítanak.

Nem a mi dolgunk, de megcsináljuk. Ha ehhez jogi felhatalmazást és forrást is kapnánk, tovább javíthatnánk közterületeink állapotát

– jegyezte meg a település vezetője. Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere kijelentette,