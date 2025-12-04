Belváros ÖnkormányzatKőbányaBudapestzöldfelületHorváth Tamásfőváros

Lázadnak a polgármesterek: tarthatatlan állapotok uralkodnak a fővárosi közterületeken

Egyre több kerületi polgármester venné saját kezelésbe a főváros által fenntartott közterületeket.

Gábor Márton
2025. 12. 04. 17:18
Fotó: Havran Zoltán
„A saját bőrünkön tapasztaljuk a főváros működésképtelenségét” – írta a közösségi oldalán közzétett posztjában Böröcz László, az I. kerület polgármestere. A politikus kiemelte: 

A fővárosi működés ma így néz ki: romló közszolgáltatások, problémás közvilágítás, elmaradó út- és zöldfelület-karbantartás, hiányos takarítás, elakadt fejlesztések, félbemaradt park- és közterület-felújítások, lassú, bürokratikus ügyintézés, a gyors reagálás teljes hiánya, átláthatatlan közpénzkezelés és hanyatló szolgáltatások, a kerület lakóinak érdekeit háttérbe szorító politikai csatározások.

Vérmező (Fotó: Havran Zoltán)
kozparkok_1
05_Kozpark_uj_1__CZ
05_1Kozpark_CZ
kozparkok_9
kozparkok_24
kozparkok_26
1/7 Fotó: Kurucz Árpád

Éppen ezért az I. kerület polgármestere kiemelte, az általa vezetett önkormányzat kész átvenni a Vérmező kezelését. 

A poszt alatt több polgármester is megjegyezte, nap mint nap hasonló problémákkal találják szembe magukat. Rákosmente polgármestere, Horváth Tamás kiemelte, 

sajnos Rákosmentén is hasonló a helyzet. 2025-ben a Zrínyi utat és a Péceli, illetve Csabai utat is nekünk kellett lekaszálni, mert már a közlekedés biztonságát veszélyeztette a magas fű! Egyéb területek, mint a Balassi gimnázium előtti területet is rendszeresen Rákosmente önkormányzatának kell karbantartani! Adják át a forrásokat, és mi elvégezzük a feladatot!

Szintén a poszt alatt D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere elmondta: 

Budapest legnagyobb közparkjának, a Népligetnek az állapota is igazolja a véleményét. Elhanyagolt zöldterületek, szabálytalanul behajtó gépkocsik, kritikus közbiztonság. A sportfunkciók helyett a szerhasználók számára tűcsereprogram szervezése.

Az V. kerület vezetője pedig kiemelte, a Belváros Önkormányzata a lakossági igényekre tekintettel már két, a fővárosi önkormányzat által hasonlóan elhanyagolt terület megújítását vállalta magára.

Karsay Ferenc, a XXII. kerület polgármestere elmondta, kerületében csak a főváros által elmulasztott, helyettük elvégzett városüzemeltetési munkákra nagyjából évi egymilliárd forintot fordítanak. 

Nem a mi dolgunk, de megcsináljuk. Ha ehhez jogi felhatalmazást és forrást is kapnánk, tovább javíthatnánk közterületeink állapotát

– jegyezte meg a település vezetője. Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere kijelentette,

amikor már nem tudjuk nézni milyen állapotban van, akkor helyettük kaszálunk. Jobb lenne, ha a főváros átadná ezeket a területeket azzal a pénzzel együtt, amit elszámol a cége és a cége alvállalkozói az elvégzett munkára.

 

1/7 Fotó: Kurucz Árpád

Borítókép: Vérmező (Fotó: Havran Zoltán)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

