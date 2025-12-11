Egy repülés közbeni sajtóbeszélgetés az Air Force One fedélzetén váratlanul megszakadt, amikor a Trump mögötti mosdó ajtaja kinyílt, és egy azonosítatlan stábtag véletlenül nekiütközött az elnöknek. Trump megállt, hátranézett, és annyit mondott: „Valaki van odabent.” A sajtó nevetésben tört ki, miközben az illető gyorsan visszacsukta az ajtót és a tájékoztató végéig bent maradt. A rövid incidens után Trump folytatta a politikai kérdések megválaszolását, többek között az egészségbiztosítási reformmal kapcsolatban. A jelenet komikusságát növelte, hogy a Fehér Ház embere a háttérben láthatóan megpróbálta kicsalogatni a mosdóban rekedt személyt. A Fehér Ház nem adott tájékoztatást arról, ki volt az érintett. Az eset egy újabb spontán, váratlan pillanatként került fel az elnöki repülőn történt incidensek sorába – számolt be a Fox News.
Elképesztő jelenet miatt állt meg Trump sajtótájékoztatója – videó
Egy repülés közbeni sajtóbeszélgetés váratlanul komikus fordulatot vett az elnöki gépen, amikor a mosdóból kifelé igyekvő személy hirtelen kinyitotta az ajtót, amely nekiütődött Trumpnak, félbeszakítva a komoly politikai kérdésekre adott válaszát. A jelenet derültséget okozott, mielőtt Trump folytatta volna a tájékoztatót.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
