Elképesztő jelenet miatt állt meg Trump sajtótájékoztatója – videó

Egy repülés közbeni sajtóbeszélgetés az Air Force One fedélzetén váratlanul megszakadt, amikor a Trump mögötti mosdó ajtaja kinyílt, és egy azonosítatlan stábtag véletlenül nekiütközött az elnöknek. Trump megállt, hátranézett, és annyit mondott: „Valaki van odabent.” A sajtó nevetésben tört ki, miközben az illető gyorsan visszacsukta az ajtót és a tájékoztató végéig bent maradt. A rövid incidens után Trump folytatta a politikai kérdések megválaszolását, többek között az egészségbiztosítási reformmal kapcsolatban. A jelenet komikusságát növelte, hogy a Fehér Ház embere a háttérben láthatóan megpróbálta kicsalogatni a mosdóban rekedt személyt. A Fehér Ház nem adott tájékoztatást arról, ki volt az érintett. Az eset egy újabb spontán, váratlan pillanatként került fel az elnöki repülőn történt incidensek sorába – számolt be a Fox News.